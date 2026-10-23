Phường Tây Nha Trang tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ngày 23-10, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang cho biết, UBND phường đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định để kinh doanh, buôn bán; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tổ công tác phường Tây Nha Trang kiểm tra xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Từ ngày 10-10 đến nay, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 30 lượt tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực thường phát sinh vi phạm, gồm: Cầu Dứa - Phú Nông, Lương Định Của, Trần Hữu Duyệt, Nguyễn Trung Hoài, Phương Sài; khu vực chợ Vĩnh Ngọc, chợ Ga, Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2, khu vực dưới chân cầu vượt nút giao Ngọc Hội và khu vực trước Trường Tiểu học Tây Nha Trang (phân hiệu 1)...

Qua kiểm tra, tổ công tác đã tuyên truyền và yêu cầu di dời các bệ bê tông, vật cản tự ý đặt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, thu giữ 3 cây dù, 3 bàn, 15 ghế, 4 cân; lập hồ sơ, tham mưu UBND phường xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp xe mô tô dừng, đỗ không đúng quy định. Tại khu vực gần Trường THPT Hà Huy Tập (đường Miếu Bà) và trước Trường Tiểu học Tây Nha Trang (phân hiệu 1), tổ công tác đã kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng sử dụng vỉa hè làm nơi giữ xe, buôn bán, bày hàng hóa dưới lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tổ công tác phường Tây Nha Trang kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ xe lấn chiếm vỉa hè.

Đáng chú ý, tại khu vực dưới chân cầu vượt nút giao Ngọc Hội, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bia Ngọc Hội về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh. Đối với quán Ngan Giả Cầy, sau khi kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ vi phạm, UBND phường Tây Nha Trang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Bên cạnh đó, 5 trường hợp kinh doanh tại khu vực gầm cầu vượt nút giao Ngọc Hội và đường Lương Định Của đã được tuyên truyền, hướng dẫn ký cam kết không lấn chiếm không gian công cộng, lòng đường, vỉa hè để buôn bán.

Trong thời gian tới, UBND phường Tây Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, phường sẽ theo dõi việc thực hiện các cam kết của hộ kinh doanh, kiên quyết xử lý các trường hợp tái vi phạm.