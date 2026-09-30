Phường Tây Nha Trang ra mắt 47 Đội Dân phòng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 30-9, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức lễ ra mắt Đội Dân phòng Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng lãnh đạo phường Tây Nha Trang chúc mừng các đội dân phòng.

Tại buổi lễ, UBND phường Tây Nha Trang đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 47 Đội Dân phòng PCCC và CNCH tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đội dân phòng được bố trí từ 10 đến 20 thành viên; tổng số thành viên của 47 đội dân phòng là 760 người. Đây là lực lượng quần chúng nòng cốt được xây dựng trực tiếp tại cơ sở, giữ vai trò phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố và các nhiệm vụ an toàn liên quan. Việc củng cố lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, phát huy triệt để phương châm "4 tại chỗ", góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố ngay từ khi vừa phát sinh.

Các đại biểu và đại diện các đội dân phòng.

Để các đội dân phòng hoạt động thực chất và nền nếp, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các chế độ, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cần thiết theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra. Công an phường Tây Nha Trang phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đội. Đối với các đội dân phòng, mỗi thành viên cần nâng cao trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, tích cực rèn luyện kỹ năng và chủ động hướng dẫn người dân các thao tác PCCC cơ bản, phấn đấu trở thành những tuyên truyền viên và chiến sĩ PCCC nòng cốt tại cơ sở.