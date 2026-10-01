Phường Tây Nha Trang khởi công sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết

Sáng 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức khởi công sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, gồm: Ông Nguyễn Đức Nam (Tổ dân phố Phú Vinh 2) và bà Lê Thị Kẻn (Tổ dân phố Cận Giang).

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao bảng tượng trưng kinh phí sửa chữa nhà cho 2 hộ gia đình.

Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 75 triệu đồng để sửa chữa nhà. Kinh phí do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Được biết, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang đã vận động xây dựng, sửa chữa 21 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều căn nhà, phần quà, hoạt động hỗ trợ sinh kế đã được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.