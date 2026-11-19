Tối 19-11, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng hơn 800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận và tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giáo dục.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giáo dục.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức. Tuy nhiên, các nhà trường đã nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non và giảng dạy ở các cấp học. Đồng thời, từng bước đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các trường tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, hiện đại.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao bảng tượng trưng kinh phí học bổng cho đại diện 3 trường học trên địa bàn.

Dịp này, UBND phường Tây Nha Trang trao kinh phí học bổng cho 3 trường: Mầm non Tây Nha Trang, Tiểu học Tây Nha Trang và THCS Tây Nha Trang, mỗi trường 10 triệu đồng; đồng thời biểu dương 3 tập thể và 20 cá nhân thuộc các trường có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.