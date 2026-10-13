Phường Tây Nha Trang gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Chiều 13-10, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026). Tham dự hội nghị có lãnh đạo phường, đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng một số chính sách quan trọng. Đại diện Thuế cơ sở 2 Khánh Hòa phổ biến một số chính sách thuế mới. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trao đổi, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, thuế và môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 1.784 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và hơn 4.700 hộ kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại bán lẻ, dịch vụ ăn uống, lưu trú du lịch, vận tải và tiểu thủ công nghiệp. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường trong 9 tháng đạt hơn 399 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp hơn 167 tỷ đồng, chiếm gần 42% tổng thu ngân sách, cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang trao đổi với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, tạo việc làm và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, khẳng định chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Sự phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBND phường sẽ tiếp tục rà soát quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông tin kết quả đến doanh nghiệp.