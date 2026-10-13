Phường Tây Hoa Lư lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị, các đại biểu đề nghị phường quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho các tổ dân phố và các đoàn thể ở cơ sở; có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân sau sáp nhập.

Đại diện nhân dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Đại biểu kiến nghị phường có chủ trương xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực xóm Hàm Rồng, Tổ dân phố Chi Phong có nguy cơ bị chia cắt khi mưa lũ; trang bị máy tính, máy in phục vụ chuyển đổi số tại tổ dân phố; hướng dẫn quản lý, phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng gắn với bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm sau khi phường Tây Hoa Lư có quyết định công nhận An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến và nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, lãnh đạo phường cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các nội dung cần tiếp tục xem xét, giải quyết. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị đối thoại, cấp ủy, chính quyền phường có thêm thông tin từ thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cơ sở xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.