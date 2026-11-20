Phường Tây Hồ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu
Phường Tây Hồ trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và nhà giáo tiêu biểu. Sau quá trình sắp xếp lại hệ thống giáo dục, trên địa bàn phường Tây Hồ hiện có 17 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập cùng tư thục, với tổng số hơn 16.200 học sinh và 850 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-tay-ho-tuyen-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-nha-giao-tieu-bieu-24626112011242818.htm