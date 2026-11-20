Ngày 20/11, tại phường Đồng Hới, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.