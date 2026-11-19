Phường Tây Hồ tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: H.L.

Thông qua chương trình, phường Tây Hồ mong muốn khơi dậy tinh thần “Hết lòng vì học sinh thân yêu”, tạo động lực để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp “trồng người”.

Theo UBND phường Tây Hồ, sau quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, trên địa bàn phường có 3 cơ sở giáo dục mầm non công lập, 7 cơ sở giáo dục mầm non tư thục; 4 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập; 3 trường tiểu học và trung học cơ sở tư thục, với tổng số 16.238 học sinh và 850 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu. Ảnh: H.L

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp ghi nhận: Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Trường Tiểu học và THCS Tây Hồ được tặng Bằng khen của Chính phủ; Trường Mầm non Quảng Tân được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố; Trường Mầm non Tây Hồ và Trường Mầm non Chu Văn An được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đứng trước nhiều thời cơ, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.

Để công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường có sự đổi mới toàn diện, ông Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong mỗi học sinh.

Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo mẫu mực. Công tác thi đua, khen thưởng phải thực chất, công bằng, kịp thời, tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu và cống hiến.

Phường Tây Hồ khen thưởng cho nhiều giáo viên tiêu biểu của các trường tiểu học và THCS tham gia xét duyệt giáo viên dạy giỏi cấp phường năm học 2026-2027. Ảnh: H.L

Dịp này, phường Tây Hồ khen thưởng nhiều giáo viên tiêu biểu của các trường tiểu học và THCS tham gia xét duyệt giáo viên dạy giỏi cấp phường năm học 2026-2027.