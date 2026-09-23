Phường Tây Hồ triển khai cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Theo kế hoạch, phường Tây Hồ thành lập 35 tổ công tác tại 35 tổ dân phố, huy động lực lượng Công an phường, các phòng, ban chuyên môn, tổ dân phố, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng tham gia, nhằm rà soát 100% cơ sở và nhà dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Nội dung rà soát tập trung vào việc cập nhật đầy đủ các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, nhất là những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở tập trung đông người. Qua kiểm tra, những trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định, đồng thời lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở và người dân khắc phục những tồn tại để bảo đảm an toàn thực chất.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ Nguyễn Văn Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ Nguyễn Văn Tưởng nhấn mạnh, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trực tiếp với tính mạng và tài sản của nhân dân. Các lực lượng tham gia đợt cao điểm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không hình thức, không để sót, lọt địa bàn hay đối tượng quản lý.

Đợt cao điểm, kiểm tra nhằm vận động người dân lắp đặt thiết bị báo cháy, thiết bị truyền tin báo cháy và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Phường Tây Hồ đặt mục tiêu đến ngày 30-10, 100% cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc diện triển khai hoàn thành việc lắp đặt, kết nối truyền tin báo cháy. Đối với nhà dân, mục tiêu hoàn thành được đặt ra trong quý II-2027.

Bên cạnh đó, phường Tây Hồ phấn đấu bảo đảm mỗi hộ gia đình có ít nhất một người cài đặt và biết sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Việc cài đặt sẽ được kiểm tra thực tế, chú trọng hướng dẫn người dân nắm được các chức năng cơ bản, biết cách báo cháy, báo sự cố khi cần thiết, tránh chạy theo số lượng.

Cũng tại hội nghị, Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ dân phố và các tổ công tác để rà soát đầy đủ cơ sở, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn về PCCC. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Công an phường sẽ tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng "Báo cháy 114", góp phần nâng cao khả năng phát hiện, báo tin và xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Từ việc kiểm tra, rà soát đến tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân chủ động trang bị phương tiện PCCC, phường Tây Hồ hướng tới xây dựng ý thức phòng cháy từ mỗi gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và từng khu dân cư, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn an toàn địa bàn.