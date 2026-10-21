Phường Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 558 đảng viên

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên 35 tuổi Đảng. Ảnh: H.L

Ngày 21-10, Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 558 đồng chí đảng viên 35 năm tuổi Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời là dịp để Đảng bộ phường bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Thủ đô và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ Lê Quốc Thịnh nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài của mỗi người đảng viên. Các đảng viên được trao Huy hiệu lần này đã có 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và Thủ đô; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên mọi cương vị, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ Lê Quốc Thịnh phát biểu. Ảnh: H.L.

Theo ông Lê Quốc Thịnh, các đảng viên được trao Huy hiệu là những người có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín, giữ vai trò cầu nối giữa các thế hệ đảng viên. Đảng bộ phường mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến tâm huyết cho địa phương, đồng thời giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thời gian qua, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ phường Tây Hồ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa tập trung triển khai những nhiệm vụ mới, khó, gắn với yêu cầu phát triển và đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và kiện toàn tổ chức trong tình hình mới. Đảng bộ phường đã triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng. Phường đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn; kết thúc hoạt động của Đảng ủy các cơ quan Đảng và Đảng ủy UBND phường, thành lập 15 chi bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 558 đồng chí đảng viên 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: H.L

Bên cạnh đó, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được phát huy qua các hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Phường cũng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”, cùng dự án số hóa “Tô màu ký ức”, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Đảng bộ phường Tây Hồ xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.