Phường Tây Hồ tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội luôn kế tục và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo chống giặc ngoại xâm của dân tộc; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của “Thăng Long - Hà Nội", lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh, cống hiến cùng những chiến công hiển hách của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã hun đúc nên giá trị truyền thống tiêu biểu “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, LLVT phường Tây Hồ không ngừng đổi mới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn phường trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo phường Tây Hồ trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, LLVT phường Tây Hồ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và đất nước. Nhận thức đúng đắn sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến, thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ, sức mạnh chiến đấu của LLVT, làm nòng cốt trong việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.