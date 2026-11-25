Với sự triển khai đồng bộ và nghiêm túc các biện pháp phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đêm nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11. Thành công của công tác bảo vệ góp phần làm nên một đêm hội trọn vẹn nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam và Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.