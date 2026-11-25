Phường Tây Hồ tăng tốc số hóa dữ liệu đảng viên
Trong tiến trình chuyển đổi số, việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tại phường Tây Hồ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc tổ chức triển khai khoa học, các cán bộ còn tranh thủ làm thêm ngoài giờ, quyết tâm hoàn thiện từng hồ sơ, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-tay-ho-tang-toc-so-hoa-du-lieu-dang-vien-246261125210115497.htm