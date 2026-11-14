Phường Tây Hồ: Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Nhân dân Tổ dân phố 27 phường Tây hồ biểu diễn nghệ thuật tại nhà văn hoá trên địa bàn. Ảnh: H.L.

Tổ dân phố số 27, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố số 5 và một phần Tổ dân phố số 4 thuộc phường Nhật Tân trước đây. Hiện nay, tổ dân phố có 810 hộ dân với 2.266 nhân khẩu. Là địa bàn mang đặc trưng đô thị hiện đại, mật độ dân cư cao, với hoạt động kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ và kinh doanh hộ gia đình.

Trong năm 2026, Tổ dân phố số 27 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Nổi bật là việc phát huy sức dân, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng công trình, chỉnh trang cảnh quan và chăm lo lợi ích chung của cộng đồng. Tiêu biểu là công trình cổng chào tại số 472 Lạc Long Quân cùng các cổng ngõ khác, góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Nhà văn hoá Tổ 27 phường Tây Hồ duy trì Tủ sách pháp luật góp phần giúp người dân tiếp cận, cập nhật những quy định mới, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: H.L.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được quan tâm triển khai; phát triển phong trào “Xây dựng và giữ gìn ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” với những mô hình như “Camera an ninh” tự quản”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”… Tổ dân phố cũng phối hợp với Tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng VNeID, iHanoi, eTax Mobile và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời vận động các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh những phong trào thi đua thiết thực, việc ra mắt mô hình điểm “Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tổ dân phố 27” là một dấu ấn trong nỗ lực phát triển đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ địa bàn dân cư. Theo ông Trần Kim Anh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 27, nhà sinh hoạt tổ dân phố không chỉ là nơi hội họp mà còn trở thành điểm hẹn sinh hoạt cộng đồng gần gũi, gắn kết người dân. Tại đây, các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ đọc sách, Câu lạc bộ văn nghệ, Câu lạc bộ Jumping cùng các phong trào thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, Tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa cũng góp phần giúp người dân tiếp cận, cập nhật những quy định mới, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu. Ảnh: H.L.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định, Đảng ủy phường luôn xác định văn hóa và xây dựng con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tiến trình xây dựng phường Tây Hồ phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Lãnh đạo phường Tây Hồ chúc mừng Ban Chủ nhiệm Nhà sinh hoạt Tổ dân phố số 27. Ảnh: H.L

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, nhà sinh hoạt cộng đồng phải thực sự trở thành không gian chung của nhân dân, trong đó sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng hoạt động. Bí thư phường Tây Hồ đề nghị Tổ dân phố số 27 tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng chương trình sinh hoạt phong phú, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao với giáo dục truyền thống và kỹ năng sống. Đồng thời, tiếp tục củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và nghĩa tình.