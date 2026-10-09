Phường Tây Hồ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 mang thông điệp: “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Hưởng ứng sự kiện, phường Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thời gian qua, phường Tây Hồ đã huy động nguồn lực, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số do thành phố triển khai. Công tác làm sạch, số hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực từng bước được thực hiện; việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và sử dụng nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi) ngày càng được chú trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý công việc, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin công vụ.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường phát biểu.

Phường Tây Hồ sẽ đẩy mạnh vận hành hệ thống tương tác “Tây Hồ số” vừa ra mắt, bảo đảm các phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời, minh bạch và đúng hạn.

Đối với các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tại tổ dân phố, ông Nguyễn Việt Cường đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Cầm tay chỉ việc”, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt iHanoi, VNeID, sử dụng ứng dụng eTax Mobile...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao Bằng khen cho UBND phường Tây Hồ.

Cùng với đó, phường Tây Hồ tập trung thúc đẩy chuyển đổi số tại các chợ truyền thống và tuyến phố kinh doanh. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Ban Quản lý chợ và các đơn vị liên quan khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tiểu thương, cơ sở sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm làng nghề, nông sản an toàn và sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với mức tăng trưởng quý III đạt 10,02%, tăng trưởng 9 tháng đạt 8,85%; thu ngân sách đạt khoảng 580.000 tỷ đồng, tương đương gần 88% dự toán. Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp khoảng 22% GRDP trong năm 2026 và vượt 30% vào năm 2030.

Phường Tây Hồ phát động hưởng ứng Ngày hội Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026.

Hà Nội cũng duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trong 4 năm liên tiếp. Năm 2026, thành phố dành khoảng 9.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó phần lớn là chi đầu tư, hướng tới xây dựng nền tảng, năng lực và giá trị phát triển lâu dài.

Nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Công nghệ cần giúp người dân giải quyết những vấn đề thiết thực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, dễ dàng tiếp cận dịch vụ công và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Phường Tây Hồ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đánh giá cao kết quả triển khai tại phường Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng phần mềm hay mức đầu tư công nghệ, mà quan trọng hơn là kết quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tạo đột phá tăng trưởng; gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghệ cao và mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế tầm thấp. Hà Nội đồng thời chú trọng phát triển các mô hình quản trị đô thị thông minh, tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên môi trường số, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả, đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống, góp phần thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.