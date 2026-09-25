Phường Tây Hồ mang Trung thu trọn niềm vui đến các em thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường cho biết, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Không chỉ là đêm hội trăng rằm với đèn ông sao, tiếng trống lân và mâm cỗ sum vầy, đây còn là dịp để cấp ủy, chính quyền, nhà trường và toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm dành cho trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường phát biểu

Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Tây Hồ luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong dịp Trung thu năm nay, phường Tây Hồ triển khai nhiều hoạt động tại các tổ dân phố, trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Từ trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ đến thăm hỏi, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vượt khó học tốt, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu chăm lo để mọi trẻ em trên địa bàn đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Điểm nhấn của Đêm hội Trung thu năm nay là sự hòa quyện giữa những giá trị truyền thống và các hoạt động văn hóa, trải nghiệm gần gũi, phù hợp với thiếu nhi.

Cùng với chương trình Đêm hội, phường Tây Hồ tổ chức Hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026, triển lãm tranh thiếu nhi “Nghìn vầng trăng sáng” và hội thi trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu.

Qua đó, các em được vui chơi, đọc sách, thể hiện năng khiếu, phát huy sự sáng tạo và tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi

Ông Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, tiếp cận tri thức và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra những nguy cơ như tiếp xúc với thông tin không phù hợp, bạo lực mạng và các tác động bất lợi đến quá trình phát triển của trẻ.

Để trẻ em “hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, theo ông Nguyễn Việt Cường, cần có sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn, biết lựa chọn và kiểm chứng thông tin; nhà trường chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Cùng với đó, chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng cần chủ động phối hợp chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa nguy cơ trên môi trường mạng, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh để mỗi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Ban Tổ chức trao quà Trung thu cho các em nhỏ trên địa bàn phường Tây Hồ

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao quà Trung thu tới thiếu nhi trên địa bàn, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó gửi gắm sự quan tâm, động viên để các em đón mùa trăng ấm áp.

Dịp này, Giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của phường Tây Hồ cũng được trao, ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và tình yêu sách của các em. Hoạt động góp phần khuyến khích thiếu nhi hình thành thói quen đọc, nuôi dưỡng niềm say mê tri thức, đồng thời tạo không gian giao lưu, phát triển năng khiếu.