Phường Tây Hồ lan toả văn hóa tuân thủ pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9-11 hằng năm được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Đây không chỉ là dịp để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi cơ quan, tổ chức và người dân về trách nhiệm tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ảnh: H.L

Ngày 9-11 cũng gắn với một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử lập hiến của đất nước: ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta.

Năm 2026, Bộ tư pháp xác định xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là một trong những nhiệm vụ trong tâm của các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Điều này đòi hỏi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đổi mới cả về nội dung và phương thức; không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định mà phải giúp người dân hiểu đúng, biết cách thực hiện và chủ động vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Phường Tây Hồ đã ra mắt Tủ sách pháp luật điện tử thông minh. Ảnh: H.L.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không thể chỉ là hoạt động mang tính thời điểm, mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Cường cho biết,Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là dịp tuyên truyền, phổ biến các quy định mà quan trọng hơn là cơ hội để mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, từ quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đến giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân....

Vì vậy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không thể chỉ là hoạt động mang tính thời điểm, mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phường Tây Hồ ra quân Đội hình xe máy tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan. Ảnh: H.L.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn phường đạt hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Việt Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành và thực thi pháp luật; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa pháp luật học đường, nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ...

Nhân dịp này, phường Tây Hồ đã ra mắt Tủ sách pháp luật điện tử thông minh nhằm đổi mới phương thức tiếp cận pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ và người dân chủ động tìm hiểu, tra cứu thông tin chính thống trên môi trường số.

Ngoài ra, phường Tây Hồ cũng chú trọng xây dựng văn hóa pháp luật học đường, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Đại diện trường Tiểu học và THCS Quảng Tân cho biết, giáo dục pháp luật đã được triển khai từ những việc làm nhỏ nhất, gần gũi nhất trong các cơ sở giáo dục. Học sinh được tìm hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội; các quy định về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.Những nội dung này được lồng ghép trong môn học, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động Đội.

Cùng với nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và người dân. Thời gian qua, Đoàn phường đã đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề; tập trung vào những nội dung thiết thực như an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em và an ninh mạng.

Đáng chú ý, tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên trang mạng xã hội “Tuổi trẻ Tây Hồ”, xây dựng infographic, video ngắn, podcast về pháp luật để đoàn viên, thanh niên và người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và chia sẻ. Các đội hình thanh niên tình nguyện như “Giao thông xanh”, “Tự quản đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị”, “Bình dân học vụ số” cũng được phát huy trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, sử dụng lòng đường, hè phố đúng quy định, bảo vệ môi trường và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dịp này, Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức ra quân Đội hình xe máy tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, đưa thông điệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến với người dân trên địa bàn.