Phường Tây Hồ lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

Lãnh đạo phường Tây Hồ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”. Ảnh: Hoàng Lân

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn phường được tổ chức từ ngày 1 đến 7-10 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Chủ đề nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, mỗi người dân, từ học sinh đến người lao động và người cao tuổi, đều cần chủ động cập nhật tri thức công nghệ để không bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trong tuần lễ này, phường Tây Hồ sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, từ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, nâng cao, giới thiệu, hướng dẫn các nền tảng học trực tuyến, phần mềm, ứng dụng thanh toán, dịch vụ, đến những buổi tọa đàm với chuyên gia về xu hướng công nghệ, tri thức số và phương pháp học tập hiệu quả.

Cùng với đó, phường còn xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến qua các câu lạc bộ, diễn đàn, mạng lưới chia sẻ tri thức, góp phần hình thành môi trường học tập mở, bình đẳng cho tất cả mọi người.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Hoàng Lân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường cho biết, những năm qua, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tốt. Phường được UBND thành phố công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập mức độ 2”. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập suốt đời, gắn việc học với thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Để Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra thiết thực, hiệu quả và sâu rộng trong cộng đồng, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và việc tự học thường xuyên trong đời sống, công việc.

Cùng với đó, phường phát huy vai trò của các thiết chế giáo dục. Các trường học, Trung tâm học tập cộng đồng mở rộng các lớp kỹ năng số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn học liệu mở. Địa phương cũng kịp thời biểu dương các gia đình, dòng họ, cá nhân tiêu biểu trong phong trào khuyến học, tự học, làm chủ công nghệ, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Theo ông Nguyễn Việt Cường, từ đầu năm đến nay, phường đã tổ triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng HanoiWork và hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ, đánh giá cán bộ gắn với đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI); tập huấn Luật Trí tuệ nhân tạo và hướng dẫn kỹ năng khai thác, ứng dụng AI trong thực thi công vụ; bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng vận hành mô hình tổ dân phố số trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi.

Đáng chú ý, phường tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dạy học tích hợp AI cho 851 cán bộ quản lý, giáo viên. Các chương trình, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có cơ hội học tập và phát triển bản thân…

UBND phường Tây Hồ biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng các mô hình học tập năm 2026. Ảnh: Hoàng Lân

Cũng trong sáng 1-10, UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng các mô hình học tập năm 2026.