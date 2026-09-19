Phường Tây Hồ khuyến cáo người dân chủ động phòng cháy, nổ trong gia đình

Theo khuyến cáo của UBND phường Tây Hồ, nguy cơ cháy, nổ có thể xuất phát từ chính những thiết bị và hoạt động sinh hoạt quen thuộc trong mỗi gia đình.

Các vị trí cần đặc biệt lưu ý gồm ổ cắm điện, bộ sạc điện thoại, xe máy điện, thiết bị sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện không được tắt khi ra khỏi nhà.

Việc sạc thiết bị qua đêm hoặc đặt điện thoại, pin, thiết bị đang sạc trên chăn, đệm, rèm cửa cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, hoạt động đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã nếu không có người trông coi có thể dẫn đến cháy. Khi trời mưa, thiết bị điện bị ẩm ướt cũng làm tăng nguy cơ chập điện, rò điện.

UBND phường Tây Hồ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa cháy nổ và nắm vững một số kỹ năng xử lý thường gặp.

Để bảo đảm an toàn, UBND phường Tây Hồ khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; kịp thời thay thế các thiết bị hỏng hóc, xuống cấp;

Không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện; không sử dụng thiết bị điện không rõ nguồn gốc.

Người dân không nên sạc điện thoại, xe điện, pin dự phòng qua đêm; không đặt thiết bị đang sạc trên chăn, đệm, rèm cửa. Khi không sử dụng cần tắt thiết bị hoặc rút phích cắm, bộ sạc.

Đối với việc thắp hương, đốt vàng mã, đun nấu, cần có người trông coi để kịp thời xử lý nếu phát sinh sự cố;

Trường hợp thiết bị điện bị ướt do mưa, cần ngắt điện an toàn và không tự ý sử dụng lại khi chưa được kiểm tra.

Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh xử lý theo 4 bước: Hô hoán để mọi người xung quanh biết, hỗ trợ; nhanh chóng tổ chức thoát nạn; đồng thời gọi ngay số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nếu đám cháy còn nhỏ, người dân chỉ tiến hành chữa cháy khi bảo đảm an toàn. Khi lửa đã lan rộng, phải ưu tiên thoát nạn ngay.

Trong quá trình thoát nạn, người dân cần ghi nhớ ba điều tuyệt đối không làm: không sử dụng thang máy; không quay lại lấy tài sản; không trốn trong nhà vệ sinh.

Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói, cần cúi thấp người hoặc bò sát sàn để hạn chế hít phải khói độc.

Trước khi mở cửa, lưu lý tay nắm cửa.

Trường hợp khói xâm nhập, cần đóng kín cửa, dùng khăn hoặc vải bịt các khe cửa để hạn chế khói tràn vào. Nếu chưa thể thoát ra ngoài, cần di chuyển tới khu vực cửa sổ hoặc ban công để báo hiệu cho lực lượng cứu hộ.

UBND phường Tây Hồ đồng thời khuyến nghị các hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo khói và hướng dẫn các thành viên trong gia đình nắm rõ lối thoát nạn.

Cầu thang, hành lang cần được giữ thông thoáng, không để đồ đạc cản trở lối đi; không bố trí vật dụng dễ cháy tại ban công; đối với chung cư, nhà cao tầng không chèn, chặn cửa ngăn cháy.

Phòng cháy, chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần bắt đầu từ ý thức và hành động chủ động của mỗi người dân.

UBND phường Tây Hồ đề nghị người dân thường xuyên kiểm tra, loại bỏ nguy cơ cháy, nổ trong gia đình; chủ động trang bị phương tiện PCCC và nắm vững kỹ năng thoát nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.