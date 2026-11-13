Phường Tây Hồ cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị
Thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, tại phường Tây Hồ, Hà Nội, tuyến đường Võ Chí Công đang được cải tạo vỉa hè, đồng thời điều chỉnh một số nút giao nhằm tăng khả năng lưu thông. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-tay-ho-cai-tao-via-he-chinh-trang-do-thi-246261113162213115.htm