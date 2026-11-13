Phường Tây Hồ cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị

Ngày 13/11, các lực lượng quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh. Qua hai đợt tìm kiếm từ ngày 23/6, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây đã lên 1.018 bộ. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục tại Khu B.