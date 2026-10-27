Lãnh đạo UBND phường Tân Triều và Viettel Đồng Nai ký kết hợp tác về chuyển đổi số. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường phối hợp trong triển khai các giải pháp công nghệ số tại địa phương, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, trong đó mỗi người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, Viettel Đồng Nai sẽ đồng hành cùng UBND phường Tân Triều triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân. Dịp này, hai bên cũng chính thức ra mắt nền tảng Tammi OA phường Tân Triều, qua đó góp phần phát triển kênh kết nối, tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt nền tảng Tammi OA phường Tân Triều tại buổi lễ. Ảnh: Hải Quân

Thượng tá Nguyễn Huy Tân, Giám đốc Viettel Đồng Nai chia sẻ: Viettel Đồng Nai sẽ đồng hành với địa phương đưa công nghệ đến với từng người dân, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt nền tảng Tammi OA, sử dụng các tiện ích số và kích hoạt chữ ký số. Đồng thời, mở rộng hệ sinh thái số từ chính quyền số và sẽ từng bước phát triển sang công dân số, kinh tế số, xã hội số; kết nối các dịch vụ thiết yếu của người dân, doanh nghiệp và chính quyền trên hệ sinh thái số.