Phường Tân Phong bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lai Châu, các ban, ngành, đoàn thể phường.

Lãnh đạo phường Tân Phong và BIDV Chi nhánh Lai Châu gắn biển nhà Đại đoàn kết và trao quà cho gia đình bà Lù Thị Kẻn.

Sau thời gian triển khai xây dựng, căn nhà cấp 4 có diện tích 50m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà Lù Thị Kẻn có nơi ở ổn định, an toàn. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà hơn 140 triệu đồng, trong đó BIDV Chi nhánh Lai Châu hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” phường Tân Phong; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Lãnh đạo phường Tân Phong thăm hỏi, động viên gia đình bà Lù Thị Kẻn.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Mùa A Trừ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp gia đình bà Lù Thị Kẻn ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên để gia đình thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức, cá nhân đối với những hộ còn khó khăn về nhà ở. Đồng chí đề nghị Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường tích cực vận động xây dựng quỹ để giúp đỡ được nhiều hơn nữa hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Tân Phong đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm cải thiện điều kiện nhà ở, động viên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 (từ 17/10 - 18/11).