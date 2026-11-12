Phường Tân Phong bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn
Sáng 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lù Thị Kẻn ở bản Thống Nhất.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lai Châu, các ban, ngành, đoàn thể phường.
Sau thời gian triển khai xây dựng, căn nhà cấp 4 có diện tích 50m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà Lù Thị Kẻn có nơi ở ổn định, an toàn. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà hơn 140 triệu đồng, trong đó BIDV Chi nhánh Lai Châu hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” phường Tân Phong; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.
Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Mùa A Trừ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp gia đình bà Lù Thị Kẻn ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên để gia đình thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức, cá nhân đối với những hộ còn khó khăn về nhà ở. Đồng chí đề nghị Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường tích cực vận động xây dựng quỹ để giúp đỡ được nhiều hơn nữa hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Năm 2026, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Tân Phong đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm cải thiện điều kiện nhà ở, động viên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.
Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 (từ 17/10 - 18/11).
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/phuong-tan-phong-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-kho-khan-750011