Phường Tân Mỹ tăng cường phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM thông tin về tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và những nội dung có liên quan đến địa bàn phường Tân Mỹ.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Trưởng đoàn; ông Trần Chí Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Mỹ; cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo các phòng, ban của hai đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM thông tin về tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và những nội dung có liên quan đến địa bàn phường Tân Mỹ.

Đại diện Cảng vụ đồng thời đề xuất địa phương quan tâm, hỗ trợ một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đơn vị, như nâng đường tại khu vực trụ sở, cấp số nhà, bố trí khu vực đậu xe phục vụ cán bộ, nhân viên và các cơ quan, đơn vị đến liên hệ công tác;

Quan tâm chỉnh trang, quản lý công viên phía trước trụ sở Cảng vụ. Hai bên cũng thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin và phối hợp trong thời gian tới.

Ông Trần Chí Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Mỹ giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, đặc điểm và định hướng phát triển của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Chí Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Mỹ giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, đặc điểm và định hướng phát triển của địa phương.

Phường Tân Mỹ được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc Quận 7 trước đây, kế thừa nền tảng đô thị phát triển tại khu vực trung tâm phía Nam TP.HCM, với các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch, y tế và giáo dục phát triển.

Ông Trần Chí Dũng khẳng định, địa phương luôn chủ động đồng hành, phối hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Cảng vụ Hàng hải TP.HCM thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của địa phương.

Đối với các kiến nghị của Cảng vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Mỹ đề nghị Ủy ban nhân dân phường nghiên cứu, xem xét và có ý kiến trả lời cụ thể đối với từng nội dung; đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa hai đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hai bên chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Hội nghị là dịp để chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành hàng hải trao đổi, chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình thực tế và thống nhất các giải pháp phối hợp trong thời gian tới.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải, đồng thời hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường Tân Mỹ và TP.HCM.