Phường Tân Lập thông báo tìm chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa xác định được chủ đất

Rà soát, xác minh thông tin các thửa đất

Theo Thông báo số 619/TB-UBND ngày 15/10/2026, UBND phường Tân Lập đang tổ chức rà soát, đối chiếu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, thu thập thông tin người sử dụng đất nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời bảo đảm thông tin chủ sử dụng đất được đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua quá trình rà soát hồ sơ và làm việc tại các tổ dân phố, buôn, địa phương phát hiện một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng hoặc chưa liên hệ được với người sử dụng đất. Các trường hợp này có thể do chủ sử dụng đã chuyển đi nơi khác, người đứng tên đã mất nhưng chưa có người đại diện làm thủ tục, đất trống chưa xác định được chủ đất hoặc thửa đất đang do người khác trực tiếp quản lý, sử dụng.

Để có cơ sở xác minh và cập nhật thông tin, UBND phường Tân Lập thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, người thừa kế hợp pháp, người đại diện theo ủy quyền, người đang quản lý, sử dụng thực tế hoặc người biết thông tin liên quan chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ cho cơ quan chức năng.

Danh sách cụ thể các thửa đất được nêu tại phụ lục kèm theo thông báo của UBND phường.

UBND phường Tân Lập thông báo tìm chủ sử dụng các thửa đất chưa xác định được chủ nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2026

UBND phường Tân Lập đề nghị người có liên quan khi đến làm việc mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, tài khoản định danh điện tử VNeID; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất, nếu có.

Đối với trường hợp đất đã chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế, người cung cấp thông tin cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến việc phát sinh quyền sử dụng đất. Trường hợp người đến làm việc là người thừa kế hoặc người đại diện, cần có giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế, giấy ủy quyền hoặc tài liệu xác nhận tư cách đại diện hợp pháp.

Đối với người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất nhưng chưa có giấy tờ, UBND phường đề nghị nêu rõ nguồn gốc và thời điểm bắt đầu sử dụng đất hoặc kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 15.

Thời gian tiếp nhận thông tin, hồ sơ kéo dài từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 31/10/2026. Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Tân Lập trong giờ hành chính; cung cấp bản chụp giấy tờ qua ứng dụng VNeID hoặc thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng buôn. Tổ công tác của phường cũng tiếp nhận thông tin tại hội trường tổ dân phố, buôn theo lịch đã thông báo.

Đầu mối liên hệ gồm các chuyên viên Huỳnh Thanh Trung, số điện thoại 0824424747; Nguyễn Thị Thanh Nga, số điện thoại 0914057968; và Nguyễn Văn Đại, số điện thoại 0985820707.

Danh sách các thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng.

Phối hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Sau thời hạn thông báo, đối với những thửa đất vẫn chưa xác định được chủ sử dụng, UBND phường Tân Lập sẽ tổng hợp, tiếp tục xác minh, lập danh sách và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật về đất đai.

UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp nhận, đối chiếu, tổng hợp hồ sơ và cập nhật thông tin vào hệ thống. Công an phường phối hợp xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ truy xuất nơi cư trú của chủ sử dụng đất hoặc người thừa kế khi cần thiết.

Các tổ dân phố, buôn có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo, tuyên truyền đến người dân, thông tin đến người thân của chủ sử dụng đất đang ở xa và phối hợp xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất theo quy định.

UBND phường Tân Lập nhấn mạnh, việc thông báo tìm chủ sử dụng đất nhằm phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng đất của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Việc người dân chủ động phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan sẽ góp phần làm rõ tình trạng pháp lý của các thửa đất, nâng cao độ chính xác của hồ sơ địa chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.