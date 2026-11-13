Phường Tân Giang ra mắt 18 đội dân phòng

Lãnh đạo UBND phường Tân Giang và Công an phường trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Tại hội nghị, 18 đội dân phòng được ra mắt với tổng số 107 thành viên, gồm 18 đội trưởng, 18 đội phó và 71 đội viên. Các đội có nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phát hiện, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phát sinh tại khu dân cư.

Để các đội hoạt động hiệu quả, UBND phường yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp với Công an phường tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Việc thành lập các đội dân phòng góp phần củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn tại khu dân cư.