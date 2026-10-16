Phường Tân Giang phổ biến việc thu hồi đất phục vụ xây dựng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Tham dự có đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ phường, Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý dự án phường, đại diện cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác Mặt trận các tổ dân phố Hòa Chung 1, Lê Chung 1, Lê Chung 2, Tân An 3 cùng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trước đó, lãnh đạo và cán bộ phường đến từng hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án để nắm tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 3964/KH-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, theo đó, đoạn tuyến nối với trung tâm tỉnh đi qua địa bàn phường Tân Giang dài 7,24 km. Thông tin về tình hình triển khai dự án và công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Các nội dung chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc, loại đất, phương án, đơn giá bồi thường đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và cây trồng; chính sách hỗ trợ di chuyển tài sản, ổn định đời sống.

Người dân biểu quyết nhất trí phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ và bàn giao đất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/11/2026.

Hội nghị ghi nhận các ý kiến của người dân, tập trung vào ranh giới thu hồi đất; cách kê khai thông tin; việc xác định, di chuyển mộ chưa rõ thân nhân; điều kiện bố trí tái định cư; đường, điện, nước; kiểm tra hồ sơ người sử dụng đất và phương án xử lý phần diện tích đất còn lại sau thu hồi. Đại diện UBND phường, Ban Quản lý dự án phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền; những vấn đề cần kiểm tra, xác minh thêm được ghi nhận để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, 100% người dân biểu quyết nhất trí phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ và bàn giao đất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/11/2026.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp kê khai, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Đối với mộ, các gia đình phối hợp xác định thân nhân, thống nhất phương án di chuyển phù hợp phong tục, tập quán, đồng thời bảo đảm tiến độ chung. Các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố tiếp tục bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân, kịp thời tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.