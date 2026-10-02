Phường Tân Định - TP Hồ Chí Minh tặng và trồng cây tại Phú Thủy

Lãnh đạo phường Tân Định và phường Phú Thủy tại lễ trồng cây.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, trong khuôn khổ chuyến sinh hoạt chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Định (TP Hồ Chí Minh) tại phường Phú Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy nhấn mạnh: Công trình là hoạt động cụ thể nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết và đồng hành giữa phường Tân Định và phường Phú Thủy. Đồng thời là dấu ấn của sự sẻ chia và tinh thần phối hợp giữa hai địa phương trong chuyến đến thăm, giao lưu của đoàn công tác phường Tân Định.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành trồng 30 cây bằng lăng lớn do phường Tân Định trao tặng. Qua đó, góp phần làm đẹp cảnh quan địa phương, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, tạo thêm không gian sinh hoạt thân thiện với môi trường và lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định mong muốn: Sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, mong rằng mối quan hệ phối hợp giữa phường Tân Định và Phú Thủy sẽ ngày càng gắn kết, trao đổi nhiều kinh nghiệm để cùng phát triển. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, vận động các doanh nghiệp đóng góp, xây dựng, mục đích tạo điểm nhấn của công viên Đồi Bằng Lăng, dốc Lầu Ông Hoàng, phường Phú Thủy, phát triển cảnh quan, du lịch.

Nhân dịp này, phường Tân Định trao tặng phường Phú Thủy 3 máy nước nóng lạnh

Lãnh đạo hai địa phương tiến hành trồng cây bằng lăng

Hoạt động trồng cây tại buổi lễ

Một góc công viên Đồi Bằng lăng, dốc Lầu Ông Hoàng

Công viên Đồi Bằng lăng trên tuyến đường du lịch Mũi Né

Được biết, trong năm 2026, UBND phường Phú Thủy đã phối hợp với đơn vị tài trợ tiến hành trồng, chăm sóc cây bằng lăng, tường vi. Đồng thời, xây dựng thác nước cảnh quan và thực hiện các hạng mục chỉnh trang khu vực sườn đồi tháp Po Sah Inư tại phường Phú Thủy. Công trình có quy mô 4.000 m², tổng vốn đầu tư gần 943 triệu đồng.