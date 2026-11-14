Phường Tân Định phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh vào sáng 14/11.

Sáng 14/11, Đảng uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên Khu phố 1, 2, 3 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo, các đại biểu và đông đảo người dân tham dự.

Các hoạt động văn hóa tại ngày hội góp phần gắn kết cộng đồng, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Đây là dịp để các khu phố nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào, biểu dương những đóng góp cho cộng đồng và xác định các phần việc cần tiếp tục triển khai.

Tại ngày hội, bà Trần Thị Bảy, ngụ Khu phố 6, phường Tân Định, bày tỏ vui mừng khi nhận được phần quà hỗ trợ. Theo bà, ngày hội có ý nghĩa với bà con, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của địa phương và cộng đồng, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Bảy, ngụ Khu phố 6, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh vui mừng nhận phần quà hỗ trợ tại ngày hội.

Những phần quà góp phần hỗ trợ sinh hoạt, đồng thời là nguồn động viên để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua những việc làm cụ thể, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa, giúp bà con cảm nhận sự gần gũi, gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Hoạt động chăm lo tại ngày hội còn góp phần kết nối những tấm lòng, khuyến khích mọi người quan tâm, giúp đỡ nhau. Sự sẻ chia tạo thêm niềm tin, động lực cho người nhận, đồng thời vun đắp tình làng nghĩa xóm, để ngày hội trở thành dịp gặp gỡ, gắn kết và trao gửi tình cảm giữa người dân.

Ông Nguyễn Văn Khen, 84 tuổi, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, chia sẻ về sức mạnh đoàn kết trong chiến đấu và cuộc sống hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Khen, 84 tuổi, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình cảm và củng cố sự gắn bó trong cộng đồng. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ông khẳng định tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh để các chiến sĩ cùng nhân dân vượt qua gian khổ, chiến đấu và chiến thắng quân thù.

Theo ông Nguyễn Văn Khen, truyền thống ấy cần tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy trong cuộc sống hôm nay. Tinh thần đoàn kết có thể bắt đầu từ những việc gần gũi như quan tâm hàng xóm, giúp đỡ người khó khăn, tham gia hoạt động cộng đồng và có trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Từ những trải nghiệm của người từng tham gia chiến đấu, ông mong các bạn trẻ hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối tinh thần chung sức, đồng lòng của các thế hệ đi trước. Mỗi đóng góp tích cực sẽ góp phần xây dựng khu dân cư nghĩa tình, để truyền thống đoàn kết được bồi đắp qua từng ngày.

Cùng với hoạt động chăm lo đời sống người dân, chương trình giao lưu lịch sử góp phần nối tiếp câu chuyện về sức mạnh đoàn kết. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Người dân trải nghiệm các không gian ứng dụng số tại ngày hội.

Đại diện bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định cho biết, đơn vị tham gia ngày hội nhằm chia sẻ lịch sử hoạt động, chiến đấu của lực lượng Biệt động Sài Gòn, giúp người dân hiểu hơn những hy sinh, đóng góp của các chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chương trình do nhà văn Trầm Hương dẫn dắt, kết nối những câu chuyện của nữ chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa, Lại Thị Kim Túy, cựu chiến sĩ quân báo Hồ Duy Hùng và thân nhân các gia đình có công. Nội dung giao lưu gợi lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ sở, cất giấu vũ khí cùng sự đùm bọc, che chở của nhân dân. Thông qua những ký ức được trao truyền, bảo tàng mong muốn đưa lịch sử đến gần cộng đồng, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống trong thế hệ trẻ.

Các nhân chứng lịch sử giao lưu trong chương trình do Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức tại trong khuôn khổ của ngày hội.

Tinh thần gắn bó, sẻ chia cũng được thể hiện qua các hoạt động thường xuyên tại khu dân cư. Theo đó, tại Khu phố 1 đã vận động gần 200 phần quà chăm lo các hộ khó khăn, hỗ trợ học bổng và thẻ bảo hiểm y tế. Người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện công trình “Thành phố muôn sắc hoa” tại đường Hoàng Sa cùng các tuyến hẻm cờ. Những công việc ban đầu chưa thuận lợi từng bước nhận được sự đồng thuận nhờ kiên trì giải thích, lắng nghe, vận động.

Những phần quà được trao đến người dân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của địa phương và cộng đồng.

Tại Khu phố 2, hoạt động chăm lo được duy trì với gần 100 phần quà nhân các dịp lễ, Tết; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Khu phố phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại nhà và tại chung cư cho người cao tuổi, người khuyết tật; xây dựng đường cờ, hẻm hoa, giữ gìn bia truyền thống Xóm Chùa và hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Cán bộ, người dân Khu phố 3 hưởng ứng các phong trào “Tân Định - Chung một tấm lòng”, “Tân Định - Ngôi nhà xanh thân thiện”, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, giữ gìn mỹ quan đô thị. Những kết quả này có sự đóng góp của lực lượng làm công tác khu phố, các đoàn thể, nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh và người dân.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tân Định.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, cho biết bản sắc địa phương hiện diện trong di sản, kiến trúc, ẩm thực và cách người dân quan tâm hàng xóm, giữ gìn môi trường, giúp đỡ người khó khăn. Những nghĩa cử bình dị góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu phố đáng sống.

Theo ông, các khu phố cần tiếp tục đổi mới phương thức vận động, gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến người dân. Địa phương chú trọng tiếp cận các hộ thuê trọ, cư dân chung cư, người cao tuổi, người yếu thế và những người ít có điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng; kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc phản ánh các vấn đề phát sinh.

Ông Thanh cũng đề nghị mỗi khu phố lựa chọn ít nhất một công trình, mô hình hoặc phần việc thiết thực trong năm 2027, xuất phát từ nhu cầu thực tế. Mỗi phần việc phải xác định rõ mục tiêu, người phụ trách, tiến độ, kết quả; phát huy sự tham gia, đóng góp, giám sát của người dân để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Người dân và các đại biểu hào hứng tham gia kéo co, tạo không khí sôi nổi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tân Định.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường ghi nhận những vấn đề người dân còn trăn trở như không gian sinh hoạt cộng đồng chật hẹp, một số hẻm nhỏ và hạ tầng xuống cấp; công tác chiếu sáng, thoát nước có nơi chưa đồng bộ. Việc kết nối cư dân chung cư, người lao động bận mưu sinh cũng cần được quan tâm. Vì vậy, sắp tới các đơn vị như Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục kết nối nguồn lực chăm lo cộng đồng, phát huy giám sát, để tinh thần đoàn kết được nối dài bằng hành động hằng ngày.