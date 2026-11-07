Phường Tam Kỳ tổ chức ngày hội 'Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết' năm 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương trao lẵng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên Mặt trận phường; cùng các bí thư chi bộ, trưởng khối phố, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể và đông đảo nhân dân 21 khối phố trên địa bàn.

Cùng với việc ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), tại ngày hội, nhân dân các khối phố tích cực tham gia nhiều hoạt động giao lưu thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng như: hội thi Rung chuông vàng, các trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt, đổ nước vào chai và thi nấu Bữa cơm đại đoàn kết.

Người dân các khối phố hào hứng tham gia trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt. Ảnh: N.ĐOAN

Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ, nhiều mô hình tự quản, hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết tiếp tục được lan tỏa, động viên mỗi người dân và gia đình cùng chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình; từ đó đưa những giá trị tốt đẹp không chỉ dừng lại trong khuôn khổ ngày hội mà tiếp tục được duy trì, phát huy bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.