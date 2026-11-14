Phường Tam Kỳ tổ chức các giải thể thao dịp 20/11

Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do địa phương tổ chức. Tham gia giải gồm 12 đội bóng chuyền nữ đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường. Các đội bóng chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu loại trực tiếp chọn ra đội vô địch.

Trước đó, UBND phường Tam Kỳ tổ chức thành công Giải pickleball chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Giải thu hút hơn 50 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Sau thời gian thi đấu, các vận động viên cống hiến những trận đấu sôi nổi, nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện kỹ thuật, sự phối hợp ăn ý cùng tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng.

Các hoạt động mang đến sân chơi hấp dẫn cho vận động viên, góp phần tăng cường gắn kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.