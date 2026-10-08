Phường Tam Kỳ phát triển 63 đảng viên mới trong 9 tháng năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ phường phát triển 63 đảng viên mới, đạt 90% chỉ tiêu được giao trong năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 174,1 tỷ đồng.

Về đầu tư công, tính đến hết ngày 30/9, phường giải ngân hơn 51,8 tỷ đồng (đạt 65,8%) và giải ngân 100% nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026 (nay chương trình đã được tích hợp).

Đáng chú ý, địa phương tập trung thi công hoàn thành các công trình trọng điểm như: sửa chữa, cải tạo cảnh quan Khu di tích Phủ lỵ Tam Kỳ; nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ phường; sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Tam Kỳ (phân hiệu 2).

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong công tác cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ tiếp nhận 9.909 hồ sơ và giải quyết 9.823 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trước hạn cũng như thanh toán trực tuyến đều đạt 100%.

Ngoài ra, trung tâm đã triển khai vận hành Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử với hơn 835 lượt tra cứu, khai thác.

Về nhiệm vụ quý IV năm 2026, phường Tam Kỳ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn và đến ngày 31/1/2027 sẽ đạt 100%. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2026 và bảo đảm tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đã đặt ra.