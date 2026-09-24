Phường Tam Kỳ đối thoại với nhân dân về nâng cao chất lượng giáo dục

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HIẾU NGÂN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu cho biết, đây là diễn đàn để lãnh đạo phường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về công tác phát triển giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt là những ý kiến, băn khoăn của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục tại phường Tam Kỳ.

Qua đó, kịp thời xác định những khó khăn hiện nay, tìm nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhanh chóng ổn định hoạt động các trường; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường.

Thầy Nguyễn Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân nêu ý kiến về đầu tư cơ sở vật chất trường học. Ảnh: HIẾU NGÂN

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung thảo luận, đánh giá những vấn đề khó khăn, hạn chế sau sắp xếp các cơ sở giáo dục. Đồng thời, bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục học sinh, ngăn chặn bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong trường học; đề nghị đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Được biết, thời gian qua, công tác giáo dục trên địa bàn phường Tam Kỳ tiếp tục được quan tâm, đầu tư, đạt những kết quả tích cực. Thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp, phường đã hợp nhất 11 cơ sở giáo dục để thành lập 4 trường mới, gồm 1 trường THCS, 1 trường tiểu học và 2 trường mầm non.