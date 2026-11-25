Công an phường Sông Công tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phổ Yên.

Một trong những nội dung được phường Sông Công sớm triển khai là ban hành Thư ngỏ kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; đồng thời vận động các hộ gia đình ký cam kết xây dựng cộng đồng an toàn, không ma túy. Đến nay, toàn phường đã có 1.039 hộ tự nguyện ký cam kết.

Nội dung cam kết tập trung vào việc không tham gia, tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tăng cường quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình, nhất là thanh thiếu niên; chủ động phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy. Qua đó, trách nhiệm phòng ngừa được cụ thể hóa từ mỗi gia đình, từng khu dân cư, thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.

Bà Đồng Thị Lan, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Sông Công, cho biết: "Trong quá trình vận động, chúng tôi đã giải thích để người dân hiểu việc ký cam kết không chỉ là hình thức mà quan trọng là phải thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; khi phát hiện những biểu hiện bất thường hoặc hành vi liên quan đến ma túy thì kịp thời thông tin cho tổ dân phố và lực lượng Công an để phối hợp xử lý".

Việc chú trọng phòng ngừa từ cộng đồng xuất phát từ thực tế tình hình ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Tính đến đầu tháng 11-2026, Công an phường đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 14 vụ với 25 bị can; trong đó có 5 vụ với 17 bị can phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình, chiều 7-11-2026, Công an phường Sông Công phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy, thu giữ 55,12 gam ma túy các loại. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 18 viên đạn. Đáng chú ý, trong số các trường hợp liên quan đến ma túy được phát hiện trên địa bàn có người sử dụng ma túy ở tuổi vị thành niên. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ma túy xâm nhập vào lứa tuổi thanh thiếu niên, đòi hỏi công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa phải được thực hiện sớm, thường xuyên, liên tục.

Trước tình hình đó, Công an phường tiếp tục rà soát, nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện những nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Lê Kim Nam, Phó Trưởng Công an phường Sông Công, cho biết: Trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, lực lượng Công an phường xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành những điểm nóng phức tạp về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảng ủy, UBND phường Sông Công khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Cùng với lực lượng Công an, chính quyền phường xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố cần được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực.

Ông Trịnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Công, cho hay: Để thực hiện mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2027, UBND phường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng bộ phận và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm ma túy; các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý địa bàn, phối hợp rà soát, phát hiện và hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng địa bàn không ma túy không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm đấu tranh mà cần sự kiên trì trong từng giải pháp phòng ngừa, quản lý và xử lý vi phạm. Từ việc phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình, khu dân cư đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, Sông Công đang từng bước hình thành thế chủ động trong phòng, chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh vào năm 2027.