Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà (thứ 5 từ phải qua) trao giấy khen, danh hiệu cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2026, UBND phường Sơn Trà thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với 125/125 thanh niên bàn giao cho 7 đơn vị; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 389 thanh niên tuổi 17 chặt chẽ, đúng quy định.

Phường duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đúng, đủ thành phần, huấn luyện an toàn.

Công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và chính sách hậu phương quân đội, công an được thực hiện chu đáo; trong đó tặng quà 108 quân nhân xuất ngũ, 125 công dân nhập ngũ (1 triệu đồng/suất) và hỗ trợ thêm 20 công dân khó khăn.

Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Đinh Vui trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2027, phường Sơn Trà tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; chỉ đạo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật; hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, 2 tập thể thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường nhận giấy khen Đơn vị tiên tiến của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 18 tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; Chủ tịch UBND phường khen thưởng 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026.