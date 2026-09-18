Phường Sơn Trà trao hơn 1.000 suất quà Trung thu cho trẻ em khó khăn

Lãnh đạo phường Sơn Trà trao quà trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Tại chương trình, ban tổ chức trao hơn 1.000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hơn 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng được trao cho trẻ em khuyết tật; hơn 400 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng được trao cho trẻ em con hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương.

Dịp này, Tổ chức World Vision cũng trao hơn 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu dân cư trong chương trình, dự án thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

Tổng giá trị toàn bộ chương trình là hơn 300 triệu đồng. Cùng với các phần quà, địa phương còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trình diễn múa lân, tạo không khí vui tươi cho các em một mùa Tết Trung thu thật ấm áp.