Phường Sơn Trà đưa công nghệ đến gần cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (hàng đầu, bìa trái) cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ mới tại lễ hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày tại Wyndham Danang Golden Bay, với chủ đề “Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương”, hướng đến tạo không gian kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo với giáo dục, doanh nghiệp, văn hóa, du lịch và cộng đồng.

Lễ hội quy tụ hơn 20 doanh nghiệp công nghệ, hơn 6 trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng, dự kiến thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan và hoàn toàn miễn phí.

Không gian lễ hội có gian hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các công cụ số thiết thực như VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bên cạnh không gian công nghệ, SIF 2026 tổ chức các hội thảo, đối thoại về xây dựng khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà, AI và giáo dục, chuyển đổi số ở cấp cơ sở; các cuộc thi về ý tưởng công viên Đổi mới sáng tạo Sơn Trà và làm phim hoạt hình bằng AI.

Ngoài ra, trong không gian lễ hội có gian hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các công cụ số thiết thực như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, eTax Mobile, chữ ký số và các nền tảng số dùng chung, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống cộng đồng...