Phường Sơn Tây: Yêu cầu ngăn chặn tái diễn sự cố dầu mỡ tràn ra môi trường

Hình ảnh mà người dân khẳng định là dầu mỡ thừa của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm VMG tràn ra đường Phú Nhi sáng 7-11. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân bức xúc

Phản ánh của người dân phường Sơn Tây về tình trạng dầu mỡ thừa từ hoạt động chế biến thực phẩm của Công ty VMG tràn ra đường Phú Nhi, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, đã được chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, sự việc cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình thu gom, xử lý chất thải, không để sự cố tái diễn.

Theo phản ánh, dầu mỡ tích tụ trong cống thoát nước, mỗi khi mưa lại nổi váng, tràn lên mặt đường, gây mùi hôi khó chịu. Lớp dầu mỡ khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân cho biết, đã xảy ra một số vụ tai nạn tại khu vực và đề nghị doanh nghiệp khẩn trương xử lý, không để tình trạng này tiếp diễn.

Công ty VMG hoạt động trong lĩnh vực sơ chế thực phẩm, chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp. Với đặc thù hoạt động này, nước thải phát sinh từ quá trình sơ chế nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ và khu vực bếp có chứa dầu mỡ, thức ăn thừa. Do đó, việc thu gom, xử lý chất thải cần được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình.

Bà Hồ Thị Tân, Quản lý bếp ăn của Công ty VMG cho biết, hệ thống xử lý nước thải của đơn vị gồm bể lọc 4 ngăn, trong đó có các ngăn lọc thức ăn thừa, dầu mỡ và lắng nước trước khi bơm ra rãnh thoát nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân sự cố được xác định là do máy bơm bị hỏng, nhân viên chưa thu gom triệt để lớp váng mỡ trên bề mặt nước thải. Cùng thời điểm, mưa lớn khiến lượng nước tăng nhanh, hệ thống thoát nước quá tải cục bộ, cuốn theo dầu mỡ tồn đọng tràn ra cống thoát nước chung.

Sự cố tràn dầu mỡ thừa được đơn vị báo cáo do hỏng máy bơm trong hệ thống xử lý nước thải. Ảnh: Đức Duy

Như vậy, sự cố không chỉ xuất phát từ hỏng hóc thiết bị mà còn bộc lộ hạn chế trong quy trình vận hành và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ. Doanh nghiệp đã thừa nhận thiếu sót và nhận trách nhiệm đối với sự việc.

Ông Kim Văn Thìn, Giám đốc Công ty VMG cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, doanh nghiệp đã huy động công nhân thu gom dầu mỡ tràn ra đường, vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời báo cáo sự việc với tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Giám sát chặt, không để sự cố tái diễn

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND phường Sơn Tây đã cử cán bộ kiểm tra, xác minh tại cơ sở; yêu cầu doanh nghiệp báo cáo nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục.

Ông Vương Tuấn Anh, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Sơn Tây cho biết, phường yêu cầu công ty cải tạo hệ thống thu gom, bổ sung bể chứa, bể lắng nước thải có công suất lớn hơn, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Tại biên bản làm việc ngày 7-11-2026, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã ghi nhận nội dung phản ánh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục.

Thời điểm kiểm tra lúc 16h ngày 7-11, cơ sở không hoạt động, không ghi nhận việc xả thải. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại một thời điểm chưa đủ để khẳng định quy trình xử lý chất thải đã được bảo đảm. Điều quan trọng là phải kiểm soát được hoạt động thu gom, xử lý khi doanh nghiệp vận hành trở lại.

Trong thời gian khắc phục sự cố, nhân viên công ty vớt dầu mỡ thừa thủ công để đưa đi xử lý. Ảnh: Đức Duy

Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, công ty đã ký hợp đồng số 0109/2026/TD-VMG với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tiến Đạt, trong đó có nội dung thu gom, hớt váng dầu mỡ từ hệ thống bể lọc nước thải.

Công ty VMG cũng có văn bản số 700/UBND-KTHTĐT ngày 14-4-2026 của UBND phường Sơn Tây về việc tiếp nhận đăng ký môi trường đối với cơ sở chế biến và cung cấp suất ăn học đường tại số 154 đường Phú Nhi.

Những hồ sơ này cho thấy doanh nghiệp đã có phương án thuê đơn vị thu gom dầu mỡ và thực hiện thủ tục đăng ký môi trường. Nhưng sự cố vừa qua cho thấy, việc có hợp đồng, hồ sơ không đồng nghĩa với việc chất thải được kiểm soát triệt để trong thực tế. Trách nhiệm của doanh nghiệp trước hết là kiểm soát chất thải ngay tại nguồn, duy trì hệ thống xử lý hoạt động ổn định, không để xảy ra tình trạng dầu mỡ phát tán ra môi trường.

Trong báo cáo giải trình, Công ty VMG cam kết tăng cường vệ sinh, kiểm tra hệ thống thoát nước, bể tách mỡ; phân công nhân sự giám sát việc thu gom dầu mỡ sau mỗi ca chế biến; đồng thời tập huấn, nhắc nhở người lao động thực hiện đúng quy trình bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp cũng cam kết thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, không để dầu mỡ thừa tiếp tục phát tán ra hệ thống thoát nước chung.

Về phía phường Sơn Tây, bên cạnh yêu cầu doanh nghiệp khắc phục trước mắt, cần tiếp tục kiểm tra việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, giám sát quá trình thu gom, chuyển giao dầu mỡ thải và xác minh mức độ ảnh hưởng của sự cố. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm. Đặc biệt, việc kiểm tra phải được duy trì trong quá trình cơ sở hoạt động, thay vì chỉ thực hiện khi có phản ánh.

Sản xuất, kinh doanh là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, nhưng không thể đánh đổi bằng môi trường sống và sự an toàn của cộng đồng. Thu gom dầu mỡ trên mặt đường mới chỉ giải quyết hậu quả trước mắt; điều quan trọng hơn là khắc phục những bất cập trong vận hành, kiểm soát chặt chất thải ngay từ nguồn.

Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm cam kết bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương cần duy trì giám sát thực chất. Khi đó, sự cố mới được ngăn chặn từ gốc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.