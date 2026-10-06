Phường Sơn Tây: Xe chở đất phục vụ dự án gây ô nhiễm môi trường

Đường bụi mù mịt mỗi khi xe chở đất chạy qua

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Cam Lâm, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phục vụ dự án nạo vét, cải tạo sông Tích diễn ra khá thường xuyên. Cùng với việc tăng mật độ phương tiện vận chuyển, người dân cũng quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên tuyến đường mà các xe tải thường xuyên qua lại.

Một số người dân cho biết, có thời điểm xe chở đất lưu thông nhưng phần thùng xe chưa được che chắn kín. Khi xe di chuyển, nhất là qua những đoạn đường không bằng phẳng hoặc khi tăng tốc, đất và vật liệu có thể rơi vãi xuống mặt đường.

Mỗi khi xe tải chạy qua thì bụi lại bay mù mịt. Ảnh: NDCC

Tình trạng này khiến mặt đường xuất hiện đất và bụi, đặc biệt trong những ngày thời tiết khô hanh. Khi các phương tiện khác lưu thông qua, bụi từ mặt đường dễ bị cuốn lên, ảnh hưởng đến người đi đường cũng như các hộ dân sinh sống xung quanh.

“Từ đầu tháng 10-2026, xe chở đất phục vụ công trình dự án nạo vét sông Tích, đoạn gần cầu Cam Lâm chạy liên tục nhưng đơn vị phụ trách không chịu tưới đường gây bụi mù mịt, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống và sinh hoạt của các nhà sát mặt đường. Tôi mong đơn vị triển khai dự án cho xe tưới đường ngày vài lần để không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân”, anh G.T.S, người dân phường Sơn Tây chia sẻ.

Cũng theo phản ánh của người dân, vào những thời điểm xe tải hoạt động liên tục, việc đi lại trên tuyến đường cũng cần được chú ý hơn. Đường có đất hoặc vật liệu rơi vãi không chỉ gây bụi mà còn có thể ảnh hưởng đến độ bám của bánh xe, nhất là đối với xe máy khi phải tránh hoặc đi qua khu vực có đất trên mặt đường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình cho thấy, tại khu vực tổ dân phố Cam Lâm, gần cầu Cam Lâm, hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất, vật liệu diễn ra khá thường xuyên. Trong quá trình lưu thông, một số xe tải có thời điểm chưa che chắn kín thùng xe, phía sau xe còn bám đất, bùn. Trên mặt đường xuất hiện những vệt đất, bùn và một số vật liệu nhỏ rơi vãi, nhất là tại khu vực phương tiện thường xuyên ra vào công trường. Khi có xe chạy qua, bụi từ mặt đường lại bay lên mù mịt gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và các hộ dân sống ven tuyến đường.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trao đổi với phóng viên sáng 6-10, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Khuất Quang Hạnh xác nhận sự việc và cho biết đã có văn bản đề nghị Công an phường kiểm tra, xử lý.

Theo đó, ngày 5-10, UBND phường Sơn Tây đã có văn bản số 2295/UBND-HTĐTMT gửi Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các công trình, dự án trên địa bàn.

Xe tải chở đất vượt thành thùng, không che chắn theo quy định. Ảnh: HL

Văn bản nêu rõ, thời gian vừa qua, UBND phường nhận được phản ánh của nhân dân trên địa bàn về tình trạng các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố, đặc biệt là phản ánh trên ứng dụng iHanoi về tình trạng xe chở đất, vật liệu xây dựng của dự án nạo vét, cải tạo sông Tích tại khu vực tổ dân phố Cam Lâm, phường Sơn Tây không đảm bảo yêu cầu che chắn thùng xe, làm rơi vãi vật liệu xây dựng, đất thải… gây bụi bẩn đường phố, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở đó, UBND phường Sơn Tây đề nghị Công an phường chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố (không đảm bảo yêu cầu, rơi vãi rác thải, vật liệu xây dựng, đất thải, bùn thải) tại dự án cải tạo sông Tích trên địa bàn tổ dân phố Cam Lâm để kịp thời xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND phường Sơn Tây cũng đề nghị Công an phường tăng cường lực lượng phối hợp với phòng, ban, đơn vị có liên quan tuần tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải, đổ rác không đúng nơi quy định, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không đóng bao, che chắn, chủ phương tiện, chủ đầu tư để rơi vãi vật liệu, bùn đất gây bụi bẩn hè phố, lòng đường theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 5-5-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đối với các công trình xây dựng, trước khi triển khai thi công phải thực hiện đầy đủ thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; tổ chức thi công các công trình đảm bảo khoa học, an toàn, đúng quy định; hạn chế tối đa phạm vi, thời gian ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống nhân dân.

Trong đó, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại khu vực có công trình thi công.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai các công trình đang thi công trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, đất bùn vi phạm an toàn giao thông, không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường, không rửa xe trước khi ra khỏi công trường.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật và trước cơ quan quản lý Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình; phải xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công; bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh xe, gầm xe và người trực kiểm soát tại cổng công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường; nghiêm cấm để rơi vãi bùn đất, nước bẩn ra khu vực đường giao thông công cộng.

Do vậy, việc thi công dự án nạo vét, cải tạo sông Tích gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tại khu vực tổ dân phố Cam Lâm, phường Sơn Tây cần sớm được xử lý kiên quyết, đồng thời có các biện pháp tránh tái phạm nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân và an toàn giao thông.