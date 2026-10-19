Phường Sơn Tây: Sẽ xử lý nghiêm xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Xe chở đất phục vụ dự án, người dân chịu cảnh bụi bẩn

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có bài viết phản ánh của người dân tổ dân phố Cam Lâm về việc thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phục vụ dự án nạo vét, cải tạo sông Tích diễn ra khá thường xuyên. Có thời điểm xe chở đất lưu thông nhưng phần thùng xe chưa được che chắn kín. Khi xe di chuyển, nhất là qua những đoạn đường không bằng phẳng hoặc khi tăng tốc, đất và vật liệu có thể rơi vãi xuống mặt đường.

Tình trạng này khiến mặt đường xuất hiện đất và bụi, đặc biệt trong những ngày thời tiết khô hanh. Khi các phương tiện khác lưu thông qua, bụi từ mặt đường dễ bị cuốn lên, ảnh hưởng đến người đi đường cũng như các hộ dân sinh sống xung quanh.

Xe tải chở vật liệu xây dựng gây bụi mù mịt tại khu vực gần cầu Cam Lâm, phường Sơn Tây. Ảnh: NDCC

Theo người dân, từ đầu tháng 10-2026, xe chở đất phục vụ công trình dự án nạo vét sông Tích, đoạn gần cầu Cam Lâm chạy liên tục nhưng đơn vị phụ trách chưa có biện pháp xử lý dứt điểm việc xe chạy gây bụi mù mịt, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống và sinh hoạt của các nhà sát mặt đường.

Đáng chú ý, theo phản ánh của một số người dân, mặc dù họ đã phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn giao thông.

"Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần tới cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi đó, đơn vị vệ sinh môi trường cũng cho xe đi tưới nước, rửa đường nhưng không sạch, đường vẫn bẩn", anh Đ.H.T, người dân phường Sơn Tây chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Khuất Quang Hạnh cho biết, ngay khi có phản ánh, UBND phường đã có văn bản đề nghị Công an phường chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố (không đảm bảo yêu cầu, rơi vãi rác thải, vật liệu xây dựng, đất thải, bùn thải) tại dự án cải tạo sông Tích trên địa bàn tổ dân phố Cam Lâm để kịp thời xử lý theo quy định. Đối với trường hợp vi phạm sẽ xử phạt thật nặng.

CSGT sẽ vào cuộc xử lý xe vật liệu gây ô nhiễm

Chia sẻ thêm với phóng viên, Thiếu tá Đinh Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Công an phường Sơn Tây cho biết, theo thẩm quyền, Công an phường đã làm việc với Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công để tuyên truyền và cam kết khi thi công phải đảm bảo các vấn đề về môi trường và an toàn giao thông.

"Khu vực người dân phản ánh là khu vực đường đất tiếp giáp với cầu Cam Lâm, chủ yếu thuộc phần dự án chưa bàn giao. Vì là đường đất nên rất khó để tránh việc xe di chuyển lốp xe sẽ cuốn theo bụi ra ngoài. Đơn vị thi công họ thừa nhận rất khó để xử lý dứt điểm tình trạng này mặc dù cũng thường xuyên thực hiện việc tưới nước, xịt rửa đường và quét dọn", Thiếu tá Đinh Hoài Nam chia sẻ.

Khu vực cầu Cam Lâm mà dù đã được tưới nước rửa đường nhưng vẫn còn rất nhiều đất dính ở mặt đường. Ảnh: ĐHT.

Cũng theo Thiếu tá Đinh Hoài Nam, về phản ánh liên quan đến vấn đề dừng xe để kiểm tra việc chở đất không đảm bảo che chắn, hay quá tải thì Công an phường Sơn Tây cũng đã có văn bản đề nghị Đội CSGT đường bộ số 9 thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phối hợp, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với thêm phóng viên, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị vẫn thực hiện tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Đối với khu vực người dân phản ánh, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 5-5-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại khu vực có công trình thi công.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai các công trình đang thi công trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, đất bùn vi phạm an toàn giao thông, không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường, không rửa xe trước khi ra khỏi công trường.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật và trước cơ quan quản lý Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình; phải xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công; bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh xe, gầm xe và người trực kiểm soát tại cổng công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường; nghiêm cấm để rơi vãi bùn đất, nước bẩn ra khu vực đường giao thông công cộng.