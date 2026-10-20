Phường Sơn Tây: Lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Từ phản ánh của người dân

Trước đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có các bài viết phản ánh của người dân tổ dân phố Cam Lâm, phường Sơn Tây về tình trạng xe vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phục vụ dự án nạo vét, cải tạo sông Tích không đảm bảo vệ sinh môi trường khi chạy qua tuyến đường Cam Lâm, khu vực cầu Cam Lâm.

Theo đó, có tình trạng khi xe di chuyển, nhất là qua những đoạn đường không bằng phẳng hoặc khi tăng tốc, đất và vật liệu có thể rơi vãi xuống mặt đường. Tình trạng này khiến mặt đường xuất hiện đất và bụi, đặc biệt trong những ngày thời tiết khô hanh, ảnh hưởng đến người đi đường cũng như các hộ dân sinh sống xung quanh.

Sau khi người dân phản ánh, UBND phường Sơn Tây đã có văn bản đề nghị Công an phường chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố (không đảm bảo yêu cầu, rơi vãi rác thải, vật liệu xây dựng, đất thải, bùn thải) tại dự án cải tạo sông Tích trên địa bàn tổ dân phố Cam Lâm để kịp thời xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT và Công an phường Sơn Tây tổ chức tuần tra, kiểm soát xe tải qua khu vực cầu Cam Lâm, phường Sơn Tây. Ảnh: HL

Đồng thời, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng đã trao đổi thông tin tới Công an phường Sơn Tây và Đội CSGT đường bộ số 9 thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp xử lý.

Vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm

Sau khi nhận được thông tin, ngày 20-10, Công an phường Sơn Tây và Đội CSGT đường bộ số 9 đã phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra và tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ phương tiện và các đơn vị thi công nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, môi trường. Ảnh: HL

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo thẩm quyền quản lý, ngày 20-10, Đội CSGT đường bộ số 9 đã phối hợp với Công an phường Sơn Tây tổ chức kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải, tập trung vào các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường. Qua đó cũng đã xử lý một vài trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Phạm Văn Luyến, việc kiểm tra, xử lý được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng các tuyến đường có lưu lượng xe tải lớn và khu vực có hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng. Những trường hợp vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý theo quy định; đồng thời, các đơn vị liên quan cần phối hợp chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, lái xe và đơn vị thi công.

Xe được đưa vào khu vực cân trọng tải. Ảnh: HL

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường được phân công, chú trọng các phương tiện vận chuyển đất, vật liệu xây dựng có nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, nhất là chở hàng quá tải trọng, để đất đá rơi vãi, không che chắn bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển", Trung tá Phạm Văn Luyến cho biết.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ phương tiện và các đơn vị thi công nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển hàng hóa, bảo đảm phương tiện đáp ứng điều kiện an toàn trước khi lưu thông. Các doanh nghiệp, nhà thầu cần chủ động quản lý phương tiện, bố trí việc vận chuyển hợp lý, phối hợp vệ sinh mặt đường và thực hiện các biện pháp hạn chế bụi, đất đá phát tán ra môi trường.

Trung tá Phạm Văn Luyến nhấn mạnh, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị vận tải. Mỗi lái xe cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ môi trường và bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, theo một số người dân trên tại tổ dân phố Cam Lâm, việc lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận chuyển đất sau phản ánh của báo chí là động thái cần thiết, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng bụi bẩn và bảo đảm an toàn giao thông một cách bền vững, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

“Chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền để lái xe, chủ phương tiện và các đơn vị thi công nâng cao ý thức trách nhiệm. Việc vận chuyển đất phục vụ các dự án là cần thiết, nhưng phải bảo đảm an toàn giao thông, che chắn đúng quy định, không để đất đá rơi vãi, gây bụi ảnh hưởng đến người dân. Nếu các đơn vị chủ động thực hiện tốt những yêu cầu này và cơ quan chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên thì tình trạng ô nhiễm sẽ được hạn chế lâu dài, góp phần bảo đảm môi trường sống sạch đẹp, an toàn hơn”, anh Đ.H.T, người dân địa phương chia sẻ.