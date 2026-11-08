Phường Sơn Tây lấy ý kiến về hướng tuyến đường Tây Thăng Long
Dự án đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh, là một trong những công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phía Tây Thủ đô. Tại phường Sơn Tây, phương án hướng tuyến dự án này đang được lấy ý kiến nhân dân. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương đầu tư, nhiều hộ dân cũng bày tỏ những băn khoăn về tác động của dự án đối với đời sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-son-tay-lay-y-kien-ve-huong-tuyen-duong-tay-thang-long-246261108175310732.htm