Phường Sơn Tây lấy ý kiến về hướng tuyến đường Tây Thăng Long

Cùng với việc bảo vệ các hạ tầng quy mô lớn, công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, kiểm soát vũ khí, công cụ hỗ trợ và xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở là yếu tố cốt lõi giữ vững bình yên cho đời sống người dân TP Hồ Chí Minh. Những sửa đổi, bổ sung trong Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Xử lý vi phạm hành chính được kỳ vọng sẽ giải quyết tận gốc những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm qua, tạo đột phá trong công tác quản lý địa bàn...