Phường Sơn Tây (Hà Nội) chủ động di dời dân tại khu vực ngập sâu

Đường ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng/TTXVN

Theo thông tin từ địa phương, mưa kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn phường Sơn Tây xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân.

Tại ngã 3 Cầu Trì, nước ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện qua khu vực. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những vị trí ngập sâu, lựa chọn tuyến đường phù hợp để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tại ngõ 1, 3, 5 thuộc Tổ dân phố Ngô Quyền và ngõ 4, 6 thuộc Tổ dân phố Quang Trung, nước ngập sâu, ảnh hưởng đến 32 hộ với 112 nhân khẩu.

Trong số này, 8 hộ cần di dời. Các lực lượng của phường đã hỗ trợ 2 hộ di chuyển đến nhà văn hóa, 6 hộ đến nhà người thân; đồng thời hỗ trợ người dân kê kích, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại khu vực sản xuất rau, củ Tiền Huân, tình trạng úng ngập ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích sản xuất. UBND phường Sơn Tây đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Sông Tích kiểm tra thực tế, nghiên cứu phương án hỗ trợ máy bơm công suất lớn nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo phường yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi diễn biến mưa và mực nước sông Tích; thường xuyên rà soát các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ để chủ động phương án hỗ trợ, di dời khi cần thiết.

Công an, lực lượng an ninh cơ sở và các lực lượng tại chỗ duy trì quân số, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ động kê cao tài sản, thiết bị điện, hàng hóa; không để thiết bị điện, ổ cắm, dây dẫn tiếp xúc với nước; ngắt nguồn điện tại khu vực bị ngập và không đi qua những vị trí nước sâu, nước chảy mạnh.

Cùng với tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực, mực nước sông Tích tiếp tục ở mức cao.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, hồi 2 giờ 40 phút ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43 m, vượt mức báo động III 0,03 m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Tích tại địa phận các xã, phường Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường nêu trên, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định tương ứng với cấp báo động lũ; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh mưa còn diễn biến phức tạp, chính quyền phường Sơn Tây tiếp tục theo dõi các khu vực có nguy cơ ngập, duy trì lực lượng tại những vị trí xung yếu và sẵn sàng hỗ trợ người dân, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.