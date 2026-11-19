Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, UBND phường Sơn Tây đã ban hành kế hoạch chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính tại các tổ dân phố, công tác củng cố và kiện toàn mạng lưới hòa giải trên địa bàn phường Sơn Tây luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm với 25 tổ hòa giải tại 25 tổ dân phố.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 do phường Sơn Tây tổ chức. Ảnh: Phạm Hảo

Để đội ngũ những người làm công tác này đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phường đã phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho 179 hòa giải viên thuộc 25 tổ hòa giải trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ, luật sư Lê Văn Khánh, Phó Trưởng ban Xây dựng pháp luật, báo cáo viên pháp luật Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức cốt lõi về bản chất của công tác hòa giải. Thạc sĩ Lê Văn Khánh nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm giúp các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, bất đồng trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, các hòa giải viên cũng được hướng dẫn cặn kẽ từng bước trong quy trình xử lý vụ việc từ khâu chuẩn bị, thu thập thông tin, tìm hiểu nguyên nhân cho đến kỹ năng lắng nghe, phân tích vấn đề để vận động các bên tự nguyện thỏa thuận và lập biên bản đúng quy định.

Nhờ chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ đi đôi với phương châm giải quyết mâu thuẫn ngay từ gốc, hoạt động hòa giải tại phường Sơn Tây đã đạt được những kết quả tích cực. Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Sơn Tây Phan Thanh Thủy cho biết, trong năm 2026, các tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận hòa giải 10 vụ việc, trong đó có 9 vụ việc hòa giải thành, đạt tỷ lệ 90%. Công tác hoà giải ở cơ sở đã góp phần không nhỏ vào giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Song song với công tác hòa giải, phường Sơn Tây luôn chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân bằng nhiều hình thức sinh động.

Điểm nhấn nổi bật là sự phối hợp giữa UBND phường với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội và Trường THCS Sơn Tây tổ chức mô hình "Phiên tòa giả định" xét xử vụ án về tội cố ý gây thương tích. Thông qua việc tái hiện trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự, buổi tuyên truyền trực quan này đã giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, nhận diện rõ trách nhiệm pháp lý cũng như hậu quả của hành vi bạo lực đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” được tổ chức tại Trường THCS Sơn Tây, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh. Ảnh: Thu Trang

Đánh giá cao hiệu quả của mô hình này, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Hà Ngọc Quân khẳng định, phiên tòa giả định mang ý nghĩa giáo dục vô cùng thiết thực đối với lứa tuổi học đường. "Đây không chỉ là dịp để các em tìm hiểu kiến thức pháp lý mà còn là bài học thực tế sinh động nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong nhà trường", ông Hà Ngọc Quân chia sẻ.

Các em học sinh Trường THCS Sơn Tây tham gia phiên tòa giả định. Ảnh: Thu Trang

Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây mong muốn mỗi học sinh sẽ chủ động rèn luyện đạo đức, biết tôn trọng, đoàn kết với bạn bè, giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bằng thái độ ôn hòa thay vì bạo lực, cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Bên cạnh các hoạt động hướng tới giới trẻ, chính quyền phường Sơn Tây cũng đẩy mạnh phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Thủ đô 2026, Luật Hộ tịch, Luật Tư pháp người chưa thành niên hay Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến toàn thể nhân dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt trên đa nền tảng, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, các kênh mạng xã hội chính thống của phường cho đến tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu và xe lưu động, đặc biệt cao điểm trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Sức lan tỏa của công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Sơn Tây còn được minh chứng qua sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, nhân dân đối với các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Đáng chú ý, tại Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, phường Sơn Tây vinh dự có 5 cá nhân đạt giải, trong đó có 2 giải Ba là bà Bùi Kim Thoan, địa chỉ 12C/1 Trần Hưng Đạo và em Phạm Ngọc Linh, học sinh Trường THCS Sơn Tây.

Những kết quả đáng ghi nhận này không chỉ khẳng định tinh thần chủ động học tập pháp luật của cộng đồng mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng phường Sơn Tây ngày càng văn minh, ổn định và phát triển.