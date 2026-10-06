Phương sốc trước bí mật từng khiến Khánh ngồi tù

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Mùa hè năm ấy", có vẻ như công ty đã xảy ra chuyện khiến sếp Hà (Maya) họp với Phương (Minh Thu) với thái độ tức giận và căng thẳng. Bà Hà khẳng định sự việc đã đi đến mức bắt buộc phải xử lý và nguyên tắc xử lý là phải đặt Candle lên hàng đầu.

Để chấm dứt kiện cáo làm ảnh hưởng đến kế hoạch cải tổ tập đoàn, bà Hà đưa ra hai đề xuất: Một là Khánh Gỗ phải tự rút khỏi hợp đồng, hai là Phương phải nghỉ việc.

Phương chịu áp lực trước lựa chọn có liên quan tới gói trúng thầu của Khánh. Ảnh VTV

Trong khi đó, mẹ của Khánh bực bội khi nghe tin bà Ngọc - mẹ của Phương (Vân Dung) không ưa Khánh. Bà Liên thấy con trai mình vừa đẹp trai, tốt tính lại "chăm chỉ như hạt bột". Bố Khánh gạt đi và khuyên bà nên nhìn từ góc độ nhà gái đó là Phương đi học nước ngoài về, làm Phó Giám đốc khách sạn lớn, còn Khánh chưa có gì nên người ta không ưng là điều dễ hiểu.

Mẹ Khánh vẫn cho rằng quan trọng là Phương đã ưng Khánh, thời buổi này "con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy", và nếu nhà gái làm cao thì "bác sĩ bảo phải cưới".

Mẹ của Khánh bất bình khi biết mẹ của Phương cản trở chuyện yêu đương. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tùng (Trọng Lân) chạm mặt Khánh ở trước ngõ nhà Phương. Tùng thông báo việc Khánh trúng gói thầu nội thất đã khiến Phương bị tố cáo có tư lợi cá nhân trong đấu thầu. Tùng chê trách Khánh làm liên lụy đến Phương, đồng thời tiết lộ Phương đã biết trước rủi ro nhưng vì lo cho cơ hội của Khánh nên vẫn bất chấp giúp đỡ.

Tức giận, Khánh túm cổ áo Tùng và cảnh báo mình đang rất nhẫn nhịn. Tùng thách thức và nhắc lại bí mật quá khứ: "Tại sao giờ Phương đã có tương lai tốt đẹp rồi mà ông không buông tha lại kéo cô xuống bùn?". Hóa ra, Phương đã đứng đằng sau nghe toàn bộ bí mật giữ kín bao năm qua.

Tùng trách Khánh gây cản trở con đường phát triển sự nghiệp của Phương. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 6/10 trên VTV3.