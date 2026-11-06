Phường 'siêu hạ tầng' giải ngân thế nào để được TP.HCM thưởng công trình 100 tỷ đồng?

Kiện toàn bộ máy, tăng tốc giải ngân dự án chuyển tiếp

Năm 2026, phường Đông Hòa được giao hơn 808,3 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 34 danh mục dự án. Trong đó, gần 775 tỷ đồng là vốn chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khối lượng vốn lớn, nhiều dự án phải tiếp nhận trong quá trình thay đổi đầu mối quản lý, tạo áp lực không nhỏ cho địa phương.

Phường Đông Hoà có hàng loạt dự án trọng điểm đi qua gồm, Metro, Đại học Quốc gia, Xa lộ Hà Nội…

Ông Hồ Thái Hòa, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hòa cho biết, địa phương tập trung kiện toàn bộ máy, phân công nhân sự có chuyên môn theo dõi từng công trình. Các thủ tục lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán được đẩy nhanh nhằm hạn chế hồ sơ tồn đọng.

Đến nay, Ban Quản lý dự án phường đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu 96 gói thầu. Đáng chú ý, cả 12 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 đều hoàn thành thi công và được phê duyệt quyết toán. Nhiều công trình nâng cấp hệ thống thoát nước, thảm nhựa đường và hẻm đã hoàn thành, góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh.

Đến hết tháng 10, Đông Hòa đã giải ngân 797,965 tỷ đồng, đạt 98,72% kế hoạch. Riêng nhóm dự án chuyển tiếp, đến ngày 19/10, địa phương giải ngân 772,369 tỷ đồng trong tổng số 774,969 tỷ đồng, đạt 99,66%.

Với kết quả đạt được, vừa rồi tại Hội nghị sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công 9 tháng năm 2026, UBND phường Đông Hòa đã được Chủ tịch UBND TP.HCM khen thưởng. Phần thưởng là công trình dân sinh trị giá 100 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng và phục vụ người dân.

Theo ông Hòa, bên cạnh việc đẩy nhanh thủ tục đầu tư, địa phương chú trọng tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các chính sách có lợi cho người dân được vận dụng theo quy định; hoạt động tuyên truyền, đối thoại và giải quyết kiến nghị được tăng cường.Lãnh đạo phường Đông Hòa thông tin người dân về dự án tuyến đường sắt đô thị số 1.

Lãnh đạo phường Đông Hòa thông tin người dân về dự án tuyến đường sắt đô thị số 1.

Lãnh đạo phường cùng các đơn vị liên quan thường xuyên xuống thực địa, gặp trực tiếp những hộ chưa đồng thuận để lắng nghe nguyện vọng, giải thích chính sách và vận động bàn giao mặt bằng. Các khâu áp giá, thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường cũng được đẩy nhanh, hạn chế tình trạng chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng tiến độ thi công.

Ba dự án lớn và bài toán mặt bằng

Theo ông Hoà, áp lực giải phóng mặt bằng tại Đông Hòa tập trung ở 3 dự án lớn gồm, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2 và nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 có đoạn qua Đông Hòa dài khoảng 3,84 km, với ba nhà ga trên cao S15, S16, S17 và bãi đỗ tàu rộng khoảng 11 ha gần ga S16. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 16,5 ha đất, ảnh hưởng 352 trường hợp, gồm 24 tổ chức và 328 hộ gia đình, cá nhân.

Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) đi qua phường Đông Hoà.

Ngày 15/10, UBND phường tổ chức họp thông tin về dự án, triển khai khảo sát, đo đạc và kiểm đếm. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành kiểm đếm trong tháng 11 và 12/2026; hoàn chỉnh phương án bồi thường vào tháng 1/2027, phê duyệt trong tháng 1 và 2/2027. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và vận động bàn giao mặt bằng dự kiến thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4/2027.

Với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, địa phương đã kiểm đếm 80 trong tổng số 92 trường hợp, đạt khoảng 87%. Các đơn vị đang phối hợp xây dựng dự thảo giá đất cụ thể, dự kiến hoàn thiện phương án bồi thường trong tháng 12/2026 và tiếp nhận mặt bằng vào tháng 1/2027.

Tại dự án nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM, toàn bộ 28 trường hợp đã được đo đạc, kiểm đếm. Phường đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo giá đất cụ thể, dự kiến hoàn tất trong tháng 11, trình phê duyệt phương án trong tháng 12/2026 và tiếp nhận mặt bằng vào tháng 1/2027.

Để bảo đảm tiến độ, Đông Hòa kiến nghị TP.HCM bố trí quỹ nền tái định cư phù hợp cho dự án đường sắt đô thị số 1 do số trường hợp bị ảnh hưởng lớn. Địa phương cũng đề xuất phối hợp với Dĩ An và Tân Đông Hiệp lựa chọn chung đơn vị tư vấn xác định giá đất, hạn chế chênh lệch giữa các khu vực; đồng thời đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị sớm cung cấp hồ sơ pháp lý, ranh giới thu hồi đất và kế hoạch vốn.

Dù đạt tỷ lệ giải ngân 98,72%, Đông Hòa vẫn còn khoảng 10,339 tỷ đồng chưa giải ngân. Địa phương đang rà soát, đề xuất điều chỉnh nội bộ và xử lý các thủ tục còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Song song đó, phường chuẩn bị khởi công 5 công trình gồm đường Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo; nâng cấp, mở rộng đường D11; nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước trục N7; đường nối quốc lộ 1K đến đường số 2 Khu công nghiệp Dapark và đường GS14 đến đường Võ Thị Sáu.

Dự án nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM đang được phường Đông Hòa phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo giá đất.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa cho biết, địa phương sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các đoàn công tác sẽ trực tiếp tuyên truyền, vận động, gặp gỡ người dân để tạo đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng thời, phường chuẩn bị danh mục công trình giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng quy định, hiệu quả.