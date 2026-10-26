Phường Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần sớm khởi động lại nhà máy xử lý nước thải tập trung

Cống thoát nước chảy ra bãi biển Sầm Sơn, trên đường Hồ Xuân Hương. Ảnh: Nguyễn Chung.

Hạ tầng thoát nước không đồng bộ

Vào đầu tháng 7/2026, sự cố nước thải chảy tràn ra bãi biển Sầm Sơn gây xôn xao dư luận, khi đây đang là thời gian cao điểm của mùa du lịch biển, ít nhiều gây ảnh hưởng đối với hình ảnh của địa phương. Nguyên nhân chính được xác định là do mưa lớn khiến hệ thống máy bơm quá tải, không kịp thu gom nước thải về nhà máy để xử lý dẫn tới tình trạng chảy tràn ra bãi biển.

Chị Nguyễn Thị Trang - người dân trú tại phường Sầm Sơn cho biết: Sự cố nước thải chảy tràn ra bãi biển gần như năm nào cũng xảy ra, do lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng, khách sạn và các loại hình dịch vụ đổ ra hệ thống thoát nước là rất lớn. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của du lịch biển Sầm Sơn. “Chúng tôi mong nhà nước sớm đầu tư nhà máy xử lý nước thải để bãi biển ngày càng xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách” - chị Trang nói.

Theo tìm hiểu được biết, hiện nay, phường Sầm Sơn có 2 hướng thoát nước chính. Một là ở phía đông đường Nguyễn Du, dẫn nước thoát về phía biển; nhánh thứ 2 là ở phía tây đường Nguyễn Du thoát về phía sông Đơ. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước vẫn phụ thuộc rất lớn vào các trạm bơm. Nước thải được thu gom, bơm chuyển qua các trạm bơm C1, Bà Triệu, Nguyễn Hồng Lễ về hồ xử lý sinh học Trung Sơn. Vào mùa du lịch cao điểm, các máy bơm hoạt động trung bình 12 - 14 giờ/ngày; những ngày mưa lớn, thời gian vận hành có thể kéo dài liên tục 24 giờ trong 2 - 3 ngày, tùy lượng mưa. Trong khi đó, hồ xử lý nước thải sinh học Trung Sơn có diện tích 0,85ha, công suất 3.000m3/ngày đêm, được đầu tư từ năm 2015 và cải tạo, nâng cấp năm 2019, hiện đang bị quá tải, lạc hậu về công nghệ, không đáp ứng được nhu cầu xử lý trước sự gia tăng nhanh chóng của dân cư, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các hoạt động dịch vụ du lịch.

Thực tế này cho thấy hệ thống tiêu thoát nước của Sầm Sơn đang phải đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: tiêu thoát nước mưa và thu gom nước thải. Khi chưa có mạng lưới phân tách hoàn chỉnh, mưa lớn không chỉ gây áp lực lên khả năng tiêu thoát mà còn làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường ven biển.

Cần có nhà máy xử lý nước thải tập trung

Năm 2021, HĐND TP Sầm Sơn (trước khi sáp nhập) đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung TP Sầm Sơn (giai đoạn 1). Dự án có quy mô khoảng 5,2ha (tại phường Quảng Châu cũ), công suất thiết kế 19.500m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư dự kiến không quá 350 tỷ đồng.

Đến nay, dự án này đã có một số kết quả, như hồ sơ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được thông qua và báo cáo nghiên cứu khả thi được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thẩm định vào tháng 7/2024. Ngoài ra, hệ thống trạm bơm và đường ống phục vụ việc thu gom, chuyển nước thải về nhà máy xử lý cũng đã được đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, do chưa có nhà máy nên các hạng mục này không phát huy được hiệu quả.

Nói về việc tái khởi động dự án xử lý nước thải tập trung, ông Trần Thất Long - Giám đốc Ban quản lý các dự án phường Sầm Sơn cho biết, hiện nay, UBND phường đang phối hợp, đề nghị các sở, ngành rà soát khả năng kế thừa các hồ sơ dự án đã thẩm định, phê duyệt; đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và hướng dẫn các thủ tục cần bổ sung, điều chỉnh theo quy định; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh cân đối nguồn vốn để triển khai lại dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, phấn đấu đưa công trình vào vận hành trong quý III/2027.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, phường đang triển khai một số giải pháp để khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ thống thu gom, xử lý nước thải, như đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm, nạo vét hệ thống thu gom, cải tạo van, cửa phai tại các vị trí cửa xả, đảm bảo khả năng đóng kín và vận hành tự động; thường xuyên kiểm tra nhà hàng, khách sạn và xử lý triệt để nếu có tình trạng đấu nối xả thải vào hệ thống thoát nước mưa...

Tuy nhiên, đây chỉ là các giải pháp tạm thời. Về lâu dài, Sầm Sơn cần được đầu tư hệ thống thu gom nước mưa và nước thải độc lập tại khu vực phía đông đường Nguyễn Du; từng bước hoàn thiện mạng lưới thu gom, thoát nước ở phía tây đường Nguyễn Du; đồng thời đẩy nhanh việc khởi động lại dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

“Chỉ khi các khâu từ thu gom, tiêu thoát đến xử lý được kết nối đồng bộ, Sầm Sơn mới có thể từng bước khắc phục tình trạng bất cập trong thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường biển và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đô thị du lịch” - ông Dũng nói.