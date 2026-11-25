Hướng dẫn hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân phường Sầm Sơn.

Trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 295 hộ dân và cấp 185 giấy tại các khu tái định cư, mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Chỉ thị số 15/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, phường Sầm Sơn đã và đang rà soát cụ thể đến từng thửa đất đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

Đối chiếu giữa hồ sơ địa chính, bản đồ, cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ giao đất, giấy tờ do người sử dụng đất cung cấp, hiện trạng sử dụng đất và các nguồn thông tin hợp pháp khác, bảo đảm xác định đúng thực tế từng thửa đất. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chứng minh và giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 và quy định pháp luật có liên quan; quyết tâm hoàn thành trước ngày 31/12/2026.