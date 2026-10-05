Phường Sa Pa khởi công 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 420 tỷ đồng

Quang cảnh lễ khởi công.

Dự buổi lễ có đồng chí Phí Công Hoan - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai; đồng chí Tô Ngọc Liễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa.

Đợt khởi công này gồm 13 công trình thuộc 4 nhóm, với tổng mức đầu tư 420 tỷ 836 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 41 tỷ 600 triệu đồng, ngân sách phường 379 tỷ 236 triệu đồng. Các công trình tập trung vào hạ tầng giao thông kết nối khu vực nội thị, chỉnh trang đô thị, trường học và nhà văn hóa tổ dân phố.

Cụ thể, nhóm dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực nội thị gồm 4 công trình, tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng, bao gồm: Tuyến đường Violet (đoạn từ đường Fansipan đến đường tỉnh lộ 152, giai đoạn 2) được nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 1,2 km; tuyến tỉnh lộ 152 (đoạn từ khách sạn Pao’s đến ngã ba Trường Giang) được mở rộng trên chiều dài khoảng 1 km; tuyến đường kết nối tỉnh lộ 152 với cầu San 2, khu vực đập thủy điện Hồng Ngọc, được nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 2,5 km; tuyến đường kết nối từ đường Điện Biên Phủ, đường Suối Hồ đến phố Thạch Sơn có chiều dài khoảng 350 m, cùng nút giao, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, nhà vệ sinh ngầm và các tiện ích công cộng.

Nhóm dự án chỉnh trang đô thị gồm 3 công trình, tổng mức đầu tư 6 tỷ 227 triệu đồng, gồm công trình điện chiếu sáng tuyến Má Tra - Suối Hồ; chỉnh trang hành lang, vỉa hè khu vực Chợ văn hóa Sa Pa; khắc phục cơ sở hạ tầng khu vực Hàm Rồng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công nhóm dự án công trình trường học.

Nhóm công trình trường học gồm 4 công trình, tổng mức đầu tư 185 tỷ 909 triệu đồng. Trong đó, Trường Tiểu học Sa Pa có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, với 30 phòng học, 5 phòng học bộ môn và các phòng phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 1.000 học sinh. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Ba công trình còn lại gồm Trường Tiểu học và THCS Phan Si Păng (67 tỷ 209 triệu đồng); nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học San Sả Hồ 1 (11 tỷ 500 triệu đồng); công trình nhà đa năng cụm trường Mầm non Ô Quý Hồ và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, cùng sân bê tông Trường Võ Thị Sáu (7 tỷ 200 triệu đồng).

Khởi công nhóm dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực nội thị có mức tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng.

Nhóm nhà văn hóa tổ dân phố gồm 2 công trình (9 tỷ 700 triệu đồng): nhà văn hóa tổ dân phố Ô Quý Hồ 1 (5 tỷ 500 triệu đồng, diện tích khoảng 450 m²); nhà văn hóa tổ dân phố Hàm Rồng 1 (4 tỷ 200 triệu đồng, diện tích khoảng 150 m²).

Theo kế hoạch, nhóm công trình chỉnh trang đô thị và nhà văn hóa dự kiến hoàn thành trong quý I và quý II năm 2027; các công trình giao thông và trường học có mốc hoàn thành theo từng dự án trong các năm 2027 và 2028. Việc tổ chức thực hiện bám sát tiến độ hợp đồng, gắn với điều kiện mặt bằng và kế hoạch vốn được giao.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang cảnh quan đô thị, bổ sung cơ sở vật chất dạy và học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố.