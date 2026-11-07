Phường Sa Pa: Khánh thành Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc, phường Sa Pa.

Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc thuộc dự án Công viên và Nhà văn hóa khu Tây Bắc, phường Sa Pa. Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo không gian sinh hoạt, giao lưu cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đông đảo Nhân dân tổ dân phố Thác Bạc tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với lễ khánh thành nhà văn hóa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sa Pa, công trình có tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng, khởi công ngày 30/10/2025 và hoàn thành ngày 7/11/2026.

Khu vực sân thể thao với 2 sân pickleball được đầu tư đồng bộ, tạo không gian rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Nhà văn hóa được xây dựng 1 tầng, thiết kế mặt bằng hình tròn, gồm hội trường kết hợp khu thể thao với 2 sân pickleball, khán đài, khu vệ sinh và hành lang. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, đèn chiếu sáng, chống sét và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài nhà văn hóa, dự án còn có các hạng mục phụ trợ như sân bê tông rộng 2.176 m², đường giao thông, tường chắn, nhà trạm bơm và bể phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo không gian cảnh quan và hạ tầng khu vực.

Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.

Công trình do Liên danh thi công xây dựng công trình Công viên và Nhà văn hóa khu Tây Bắc thực hiện; Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai tư vấn thiết kế. Các hạng mục thi công hoàn thiện theo hồ sơ được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Người dân tổ dân phố Thác Bạc phấn khởi tham dự lễ khánh thành nhà văn hóa mới.

Việc đưa Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lễ khánh thành gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, chung tay xây dựng phường Sa Pa ngày càng văn minh, phát triển.