Phường Sa Pa: Khánh thành Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc
Chiều 7/11, UBND phường Sa Pa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khánh thành Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).
Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc thuộc dự án Công viên và Nhà văn hóa khu Tây Bắc, phường Sa Pa. Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo không gian sinh hoạt, giao lưu cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sa Pa, công trình có tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng, khởi công ngày 30/10/2025 và hoàn thành ngày 7/11/2026.
Nhà văn hóa được xây dựng 1 tầng, thiết kế mặt bằng hình tròn, gồm hội trường kết hợp khu thể thao với 2 sân pickleball, khán đài, khu vệ sinh và hành lang. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, đèn chiếu sáng, chống sét và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Ngoài nhà văn hóa, dự án còn có các hạng mục phụ trợ như sân bê tông rộng 2.176 m², đường giao thông, tường chắn, nhà trạm bơm và bể phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo không gian cảnh quan và hạ tầng khu vực.
Công trình do Liên danh thi công xây dựng công trình Công viên và Nhà văn hóa khu Tây Bắc thực hiện; Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai tư vấn thiết kế. Các hạng mục thi công hoàn thiện theo hồ sơ được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu chất lượng.
Việc đưa Nhà văn hóa tổ dân phố Thác Bạc vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Lễ khánh thành gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, chung tay xây dựng phường Sa Pa ngày càng văn minh, phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phuong-sa-pa-khanh-thanh-nha-van-hoa-to-dan-pho-thac-bac-post913842.html