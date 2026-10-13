Phường Sa Pa: Hợp tác ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch và quản lý đất đai

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự có đồng chí Cao Bá Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa; ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần IGB; đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị phường Sa Pa.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, UBND phường Sa Pa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn.

Hợp tác chuyển giao bản Phần mềm Du lịch thông minh Sa Pa Tour (phiên bản nâng cấp)

Tại buổi làm việc, hai bên chuyển giao phần mềm Du lịch thông minh Sa Pa Tour (bản nâng cấp), kế thừa nền tảng công nghệ đã được phát triển từ giai đoạn thị xã Sa Pa trước đây. Phiên bản này hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách; hỗ trợ số hóa dữ liệu điểm đến, quảng bá du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Định hướng tích hợp AI, bản đồ du lịch số, thông tin đa ngôn ngữ và các tiện ích tương tác thông minh sẽ góp phần cá nhân hóa trải nghiệm du khách; hỗ trợ cơ quan quản lý khai thác dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành, từng bước xây dựng Sa Pa trở thành điểm đến hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phường Sa Pa và IGB Group thống nhất hợp tác chuyển giao phần mềm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ trong lĩnh vực có nhiều quy trình, hồ sơ và yêu cầu phối hợp giữa các bên liên quan. Phần mềm giúp số hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ, tra cứu dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, dần thay thế phương thức quản lý thủ công theo hướng tập trung, khoa học và thống nhất. Giải pháp cũng hướng tới nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thiểu sai sót, tăng cường kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định kịp thời, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phân quyền quản lý.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hai bên trao đổi, khảo sát định hướng triển khai hệ thống Kios số tại các vị trí phù hợp trên địa bàn phường Sa Pa, tích hợp các tiện ích như tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công, thông tin du lịch và các dịch vụ thiết yếu, tạo thêm kênh tương tác thuận tiện giữa chính quyền với người dân và du khách.

Lãnh đạo phường Sa Pa kỳ vọng sự hợp tác với IGB Group sẽ góp phần thúc đẩy Sa Pa phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững. Chương trình hợp tác thể hiện vai trò kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu chung: Lấy công nghệ làm công cụ đổi mới quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.