Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Tô Ngọc Liễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đợt này, Đảng bộ phường Sa Pa có 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Ngọc Liễn chúc mừng, ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết cho địa phương, đồng thời là những tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Đỗ Thị Kim Oanh, đảng viên 30 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp trí tuệ và tâm huyết vào sự phát triển của địa phương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh những đảng viên có nhiều năm cống hiến mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, chung sức xây dựng phường Sa Pa ngày càng phát triển.